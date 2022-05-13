ABD öldürdü Hollanda el koydu Avusturya kaybetti

ABD ve Avrupa ülkeleri, dünyadaki çocuk hakları konusunda yüksek standartlara sahip ve bu konuda diğer coğrafyalara göre örnek olarak gösterilse de gerçekler hem geçmişte hem de bugün çok farklı görünüyor. Batı’da, çocukların kurbanları olduğu bazı eski suçların gün yüzüne çıkmasının dışında günümüzde de çocukları hedef alan birçok suç ve ihmal gerçekleşiyor.

KIZILDERİLİ ÇOCUKLARA AİT 500 MEZAR BULUNDU

ABD hükümeti tarafından yaptırılan bir araştırmada, 50’nin üzerindeki yatılı okul alanında, Kızılderili ailelerin çocuklarına ait olduğu düşünülen 500 mezar tespit edildi. Yerli Amerikalıların çocuklarının zorla alıkonulduğu yatılı okullar hakkında ilk defa yapılan federal araştırmada, şu ana kadar 53 farklı alanda 500 mezar yeri belirlenirken sayının artabileceğinden endişe ediliyor. Kendisi de Kızılderili bir aileden geldiğini hatırlatan İçişleri Bakanı Deb Haaland , “Kızılderili yatılı okul politikalarının sonuçları yürek burkucu ve inkar edilemez” ifadesini kullandı. Daha önce Kanada’da yatılı din okullarının bahçelerinde de yerlilere ait toplu çocuk mezarları bulunmuş, Kanada hükumeti ve Vatikan özür dilemişti.

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Bin 675 çocuğu ailesinden ayıran Hollanda, 560’ını da yanlışlıkla devlet korumasına almış.

‘YANLIŞLIKLA’ ÇOCUKLARI ELLERİNDEN ALINDI

Çocukların yok sayıldığı iklim Avrupa’da etkisini hala sürdürüyor. Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) vergi yetkilileri tarafından bazı hesaplamalarda yapılan hatalar sonucu bin 675 çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı. Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığının talebiyle bakım yardımı tablolarına ilişkin güncelleme yapıldığı, 2015-2020 yıllarında 1115, 2021 yılında ise 560 çocuğun “yanlışlıkla” devlet koruması altına alındığı kaydedildi.

AVUSTURYA’DA 4 BİN 500 GÖÇMEN ÇOCUK KAYIP

Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden biri olarak kabul edilen Avusturya’da ise, hükumet geçen yıl içerisinde ülkeye sığınma başvurusunda bulunan yaklaşık 4 bin 500 mülteci çocuğun kaybolduğunu açıkladı. Çocukların insan tacirleri tarafından kullanılmasından endişe edilirken Avusturya İltica Koordinasyonu çalışanı Lisa Wolfsegger, “Bir yıl içinde binlerce öğrencinin iz bırakmadan ortadan kaybolduğunu hayal edin” diyerek “Bütün bu çocuklar nereye gitti?” diye sordu. Çocukların bir kısmının diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerindeki akrabalarına seyahat etmiş olabileceğini belirten Wolfsegger, bununla birlikte Avusturya da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde her yıl binlerce çocuğun kaçırıldığının altını çizerek çocukların suistimal edilebileceğini de kaydetti.

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