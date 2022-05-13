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ABD öldürdü Hollanda el koydu Avusturya kaybetti

ABD’de, kızılderili çocukları asimile etmek, dillerini ve kültürlerini unutturmak amacıyla kurulan okulların bahçesinde 500 çocuk mezarı bulundu. Hollanda’da ise bin 675 çocuk devlet tarafından ailelerinden alındı. Avusturya’da ise göçmen 4 bin 500 göçmen çocuktan haber alınamıyor. Kanada’da Kızılderili Yatılı Okulları’ndaki toplu mezarlar ve binlerce çocuk cesedi ortaya çıkmıştı.

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Dış Haberler Necdet Burak Özyurt Yeni Şafak
ABD öldürdü Hollanda el koydu Avusturya kaybetti
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ABD ve Avrupa ülkeleri, dünyadaki çocuk hakları konusunda yüksek standartlara sahip ve bu konuda diğer coğrafyalara göre örnek olarak gösterilse de gerçekler hem geçmişte hem de bugün çok farklı görünüyor. Batı’da, çocukların kurbanları olduğu bazı eski suçların gün yüzüne çıkmasının dışında günümüzde de çocukları hedef alan birçok suç ve ihmal gerçekleşiyor.

KIZILDERİLİ ÇOCUKLARA AİT 500 MEZAR BULUNDU

ABD hükümeti tarafından yaptırılan bir araştırmada, 50’nin üzerindeki yatılı okul alanında, Kızılderili ailelerin çocuklarına ait olduğu düşünülen 500 mezar tespit edildi. Yerli Amerikalıların çocuklarının zorla alıkonulduğu yatılı okullar hakkında ilk defa yapılan federal araştırmada, şu ana kadar 53 farklı alanda 500 mezar yeri belirlenirken sayının artabileceğinden endişe ediliyor. Kendisi de Kızılderili bir aileden geldiğini hatırlatan İçişleri Bakanı Deb Haaland , “Kızılderili yatılı okul politikalarının sonuçları yürek burkucu ve inkar edilemez” ifadesini kullandı. Daha önce Kanada’da yatılı din okullarının bahçelerinde de yerlilere ait toplu çocuk mezarları bulunmuş, Kanada hükumeti ve Vatikan özür dilemişti.

Bin 675 çocuğu ailesinden ayıran Hollanda, 560’ını da yanlışlıkla devlet korumasına almış.
Bin 675 çocuğu ailesinden ayıran Hollanda, 560’ını da yanlışlıkla devlet korumasına almış.

‘YANLIŞLIKLA’ ÇOCUKLARI ELLERİNDEN ALINDI

Çocukların yok sayıldığı iklim Avrupa’da etkisini hala sürdürüyor. Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) vergi yetkilileri tarafından bazı hesaplamalarda yapılan hatalar sonucu bin 675 çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı. Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığının talebiyle bakım yardımı tablolarına ilişkin güncelleme yapıldığı, 2015-2020 yıllarında 1115, 2021 yılında ise 560 çocuğun “yanlışlıkla” devlet koruması altına alındığı kaydedildi.

AVUSTURYA’DA 4 BİN 500 GÖÇMEN ÇOCUK KAYIP

Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden biri olarak kabul edilen Avusturya’da ise, hükumet geçen yıl içerisinde ülkeye sığınma başvurusunda bulunan yaklaşık 4 bin 500 mülteci çocuğun kaybolduğunu açıkladı. Çocukların insan tacirleri tarafından kullanılmasından endişe edilirken Avusturya İltica Koordinasyonu çalışanı Lisa Wolfsegger, “Bir yıl içinde binlerce öğrencinin iz bırakmadan ortadan kaybolduğunu hayal edin” diyerek “Bütün bu çocuklar nereye gitti?” diye sordu. Çocukların bir kısmının diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerindeki akrabalarına seyahat etmiş olabileceğini belirten Wolfsegger, bununla birlikte Avusturya da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde her yıl binlerce çocuğun kaçırıldığının altını çizerek çocukların suistimal edilebileceğini de kaydetti.

ABD'de Kızılderili çocuklara ait olduğu düşünülen 500 mezar bulundu
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Yerli Amerikalıların çocuklarının zorla alıkonulduğu yatılı okullar hakkında ilk defa yapılan federal araştırmada, şu ana kadar 53 farklı alanda 500 mezar yeri belirlenirken yetkililer, sayının artabileceğini ifade etti.
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İçişleri Bakanı Deb Haaland yaptığı basın açıklamasında, \"Bu çocukların her biri kayıp bir aile üyesi ve korkunç sistemin bir parçası olarak hayatlarını kaybettiği için bu dünyadaki amacını gerçekleştiremeyen bireyler.\" ifadesine yer verdi.
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Kendisi de Kızılderili bir aileden gelen Haaland, \"Kızılderili yatılı okul politikalarının sonuçları yürek burkucu ve inkar edilemez. Yerli halkların büyümeye ve iyileşmeye devam edebilmesi için bu politikaların kalıcı mirasına hitap etmek benim önceliğim.\" dedi.
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İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin raporunda, Amerikan yerlilerinin çocuklarını asimile etmek amacıyla açılan 400'den fazla okulun, 19. yüzyılın başlarından başlayarak, Kızılderililerin topraklarından sürülmesiyle aynı zamana denk gelen 150 yıl boyunca çalıştığına işaret edildi.
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Raporda, çoğu Oklahoma, Arizona ve New Mexico'da olmak üzere 37 eyalet veya bölgede faaliyet gösteren okullarda, Kızılderili çocuklarının kendi dilini konuşmalarının yasaklandığı, onlara İngilizce isimler verildiği, saçlarını kısaltmak ve zorla çalıştırılmak da olmak üzere sistematik kimlik değiştirme metodolojileri uygulandığı ifade edildi.
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Raporda, bu okullarda yetişen ve hayatta kalan Kızılderililerin, çocukların kendi dillerini konuşması veya kültürlerini uygulaması durumunda, hücre hapsi, aşağılama, kırbaçlama, yiyecek vermeme, tokatlama ve kelepçeleme gibi yöntemlerle cezalandırıldıkları iddiası da yer aldı.
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İçişleri Bakanlığı, bu okullarda yetişip de hayatta kalanların hikayelerini anlatmasına ve kalıcı bir sözlü tarih koleksiyonu oluşturmasına olanak sağlamak için ABD genelinde bir yıl boyunca bir proje yürütecek.
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Bakanlık, belirli veya belirsiz mezarlarda gömülü çocukların adlarını, yaşlarını ve kabile bağlantılarını içeren ikinci bir rapor hazırlayacağını duyurdu.
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ABD'de Kızılderili çocuklara ait olduğu düşünülen 500 mezar bulundu
ABD hükümeti tarafından yaptırılan bir araştırmada, 50'nin üzerindeki yatılı okul alanında, Kızılderili ailelerin çocuklarına ait olduğu düşünülen 500 mezar tespit edildi.

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