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Dünya

ABD ordusunda Gazze depremi: Hava Kuvvetlerinin iki mensubundan vicdani ret kararı

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'in eli kanlı ortağı ABD'de ordu içinde ses getirecek bir çatlak meydana geldi. ABD Hava Kuvvetlerinin iki mensubu, ABD'nin Gazze politikasını daha fazla göz ardı edemeyeceklerini belirterek, vicdani ret haklarını kullanmayı talep ettiklerini bildirdi. İsrail'in saldırılarını soykırım olarak tanımlayan ikili, uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkenin ordusuna daha fazla hizmet edemeyeceklerini söyledi.

23:01 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:08 - 22/06/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD Hava Kuvvetleri mensubu Larry Hebert ile Juan Bettancourt, ABD'nin Gazze politikasını daha fazla göz ardı edemeyeceklerini belirterek, vicdani ret haklarını kullanmayı talep ettiklerini bildirdi.

Amerikan yayın ağı "NBC News"ün özel haberine göre, ordu mensupları ABD'nin İsrail'e olan desteğine tepki gösterdi.

Gazzeli kız çocuğunu kendi kızına benzettiği olay dönüm noktası oldu

Hebert, İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan ve ölmemek için yalvaran 6 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu Hind Rajab'ın hikayesinin kendisi için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Hind'in kızına benzediğini dile getiren Hebert, "Olanları desteklememek gerekiyor." dedi.

Hebert, ABD Hava Kuvvetlerinde İsrail'e silah sağlanan bir operasyonun parçası olduğunu ifade etti.

"Dünya akıllı telefonlarından binlerce masum sivilin katledilmesine tanık oluyor"

Bettancourt ise tanık olduğu görüntülere dayanamadığını belirterek, "Dünya akıllı telefonlarından binlerce masum sivilin katledilmesine tanık oluyor." diye konuştu.

Kendisi için dönüm noktasının ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendisini yakması olduğunu ifade eden Bettancourt, uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkenin ordusuna daha fazla hizmet edemeyeceğini söyledi.

İsrail'in saldırılarını soykırım olarak tanımlayan ikili, ABD'nin İsrail'e desteğini daha fazla göz ardı edemeyeceklerini belirterek, vicdani ret haklarını kullanmayı talep ettiklerini duyurdu.

ABD ordusunda vicdani ret hakkı talepleri ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından değerlendiriliyor.





#ABD
#Filistin
#Gazze
#İsrail
#Ordu
#Vicdani Ret
31 dakika önce
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