ABD Peru Eski Devlet Başkanı Toledo'yu ülkesine iade etti

Sudan üzerine çalışmaları bulunan Dr. Serhat Orakçı, ülkede ordunun iki kanadı arasındaki çatışma için şu tespiti yapıyor: Anlaşmazlığın özü, iktidarın paylaşımı, ekonomik kaynakların paylaşımı. Her iki taraf da pastanın tamamını istiyor. Halbuki 2011 yılına kadar Sudan’da en fazla tartışılan, konuşulan konu kimlik meselesiydi.