ABD-Rusya arasındaki İHA krizi dünya basınında.
Ukrayna'nın işgali sonrası Karadeniz üzerinde yaşanan İHA krizi ile birlikte, ABD ve Rusya arasında ki gerilim arttı.
Washington yönetimi, iki Rus Su-27 savaş uçağının Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını (İHA) taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı ise, olayda savaş uçağının ABD İHA'sına çarptığını reddederek MQ-9'un "ani manevra" sonucu düştüğünü savundu.
Wall Street Journal: İHA'ya ulaşmak Türkiye'nin yasağı nedeniyle zor olabilir
İki ülke arasında gerginlik artarken, Amerikalı Wall Street Journal gazetesi, düşen İHA'nın ABD tarafından kurtarılmasının pek mümkün olmadığını iddia etti.
- 'Drone'u kurtarmak zor olabilir. ABD donanması, Rusya'nın Şubat 2022'deki Ukrayna işgalinden kısa süre sonra Karadeniz'deki operasyonlarını durdurdu. Gemilerin Karadeniz'e girişini kontrolü altında tutan Türkiye, savaş başladıktan sonra Boğaz'ı savaş gemilerinin geçişine kapattı. Rusya ise Karadeniz'deki savaş gemilerini kullanmaya devam ediyor.'
Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Karadeniz'e savaş gemilerinin geçişinin kapalı olduğunu hatırlatan Wall Street Journal, bu sebepten ötürü İHA'nın enkazının uluslararası sulardan alınmasının zor olduğunu yazdı.
Haberde, Rusya'nın Kardeniz'deki savaş gemilerini enkazını kaldırmak için kullanabileceği ima edildi.
Olayın ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi, ABD Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Rus Haber ajansı: 'İHA Ukrayna ordusu adına keşif yapıyordu'
Rus Tass Haber ajansı, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'un, ABD İHA'sının bölgede Ukrayna ordusu adına keşif yaptığını söylediğini aktarıyor.
New York Times: 'İHA'ya saldırı tam olarak bir kaza değildi'
New York Times'a konuşan Amerikalı yetkililer, son olayın Rusya'nın daha agresif bir döneme geçtiğinin işaretçisi olmadığı görüşünde.
- 'İHA'ya yapılan saldırı tam olarak bir kaza değildi. Örneğin aracın önüne benzin dökmek kasıtlı yapılmış bir hareket. Ancak ABD'li yetkililer, Rusların İHA'nın pervanesini kasıtlı olarak koparmadığını düşünüyor çünkü bu sadece İHA'nın değil, Rus Su-27'sinin de düşmesine neden olabilecek riskli bir hareketti.'
Katar merkezli AL Jazeera de ABD ile Rusya arasındaki bu tarz karşılaşmaların 'rutin' olduğunu belirtti.