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ABD: Rusya Ukrayna'yı işgale başlayabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi. İngiltere merkezli Sky News ise, ABD'li diplomatlara dayandırdığı haberinde, Rusya'nın önümüzdeki hafta Ukrayna'yı işgal etmeye başlayacağını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
ABD: Rusya Ukraynayı işgale başlayabilir
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Rusya’nın Ukrayna’yı Olimpiyatlar sırasında işgal edebileceği göz ardı edilmemeli” dedi.

SKYNEWS: İŞGAL HAFTAYA BAŞLAYACAK

İngiltere merkezli Sky News ise, ABD'li diplomatlara dayandırdığı haberinde, Sullivan'ın yaptığı açıklamaya paralel olarak, Rusya'nın önümüzdeki hafta Ukrayna'yı işgal etmeye başlayacağını duyurdu.

BİR UYARI DA BEYAZ SARAY'DAN: ÜLKEYİ TERK EDİN

Beyaz Saray, ABD vatandaşlarının önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde Ukrayna’yı terk etmeleri gerektiğini açıkladı.

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