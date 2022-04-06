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Dünya ABD Rusyaya yönelik yeni yaptırımları yarın belli olacak
AMERİKA

ABD Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları yarın belli olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Avrupa ile eş zamanlı olarak yarın, Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıklayacaklarını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
ABD Rusyaya yönelik yeni yaptırımları yarın belli olacak
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basında ABD'nin yarın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağına ilişkin çıkan haberleri teyit eden Psaki, "Bu yaptırımlar, Rus hükümet yetkililerini, aile üyelerini, Rus devletine bağlı kurum ve kuruluşları hedef alacak. Yaptırımları yarın açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Psaki, daha önceki yaptırımlarda olduğu gibi bu yaptırımları da Avrupalı müttefikleri ile iş birliği içinde eş zamanlı olarak uygulayacaklarına işaret ederek, yaptırım paketinin içinde Rusya'ya yönelik yatırım kısıtlamalarının da olacağını kaydetti.

Zelenskiy'nin BMGK konusundaki hayal kırıklığını paylaşıyoruz

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) konuşmasında, konseyin Ukrayna için elinden geleni yapmadığı ve Rusya'nın konseyin hala daimi üyesi olduğu eleştirilerine ilişkin Psaki, şunları kaydetti:

"Zelenskiy'nin Rusya'nın hala BMGK'nin daimi üyesi olmasına ilişkin hayal kırıklığını paylaşıyoruz ve bu konuda bir değişim göremiyoruz. Biz şu anda birçok alanda Ukrayna'ya yardım sağlamaya çalışıyoruz. Bunlardan birisi Ukrayna'ya doğrudan askeri ekipman sağlamak."

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