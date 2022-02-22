ABD Savunma Bakanı: Putin halen trajik keyfi savaştan kaçınabilir

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'da temaslarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile Pentagon'da görüştü.
"RUSYA UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"
- Görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Austin, ABD ile Ukrayna arasındaki iş birliği ve ortaklığa dikkat çekti. Austin, "Rusya'nın son işgali Ukrayna ve transatlantik toplumunun huzur, güvenlik ve refahını tehdit ediyor" diye konuştu.
"PUTİN HALA KEYFİ SAVAŞTAN KAÇABİLİR"
ABD'nin Ukrayna ile yakın çalışmaya devam edeceğini belirten Austin, "Sayın Putin halen tam anlamıyla trajik keyfi savaştan kaçınabilir" ifadelerini kullandı. Görüşmenin geri kalanı basına kapalı devam etti.