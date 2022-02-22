ABD Savunma Bakanı: Putin halen trajik keyfi savaştan kaçınabilir ABD Savunma Bakanı Austin gazetecilere açıklamada bulundu, Putin'in halen tam anlamıyla "trajik keyfi savaştan" kaçınabileceğini ifade eden Austin, "Rusya'nın son işgali Ukrayna ve transatlantik toplumunun huzur, güvenlik ve refahını tehdit ediyor" dedi.

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