|
Reklam
Reklam
Dünya

ABD Savunma Bakanlığı'ndan sızan belgelerde göze çarpan iddia: Ukrayna YPG ile Suriye'de Rusya'ya karşı saldırı planladı

ABD Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgelerde Ukrayna ile ilgili dikkat çeken bir iddia yer aldı. Pentagon'un istihbarat belgelerine göre Kiev, Suriye'de terör örgütü YPG güdümündeki "Suriye demokratik güçleri" üzerinden Rusya'ya saldırı planı yaptı. Ancak plan, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski tarafından rafa kaldırıldı.

09:43 . 24/04/2023 Pazartesi
Diğer
Rusya'ya Suriye'de saldırı planı.

Rusya'ya Suriye'de saldırı planı.

"Ukrayna, Suriye'deki Rus güçlerine saldırı planları yaptı." ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan sızdırılan belgelerde yer alan bu iddia, uluslararası basında gündem oldu. Washington Post gazetesi tarafından kaleme alınan haberde, Ukrayna istihbaratının Suriye'de Rusya'ya karşı operasyon hazırlığı yaptığı belirtildi. Pentagon belgelerinde Ukrayna'nın terör örgütü YPG güdümündeki "Suriye Demokratik Güçleri" ile iş birliği yaparak Rusya'ya saldırmayı planladığı yazıldı.


Suriye Demokratik Güçleri ise planlama sürecinde Ukrayna'dan eğitim, hava savunma sistemleri ve gizlilik talep etti. Ayrıca kontrolündeki bölgeler üzerinden Rusya'ya saldırı yapılmasını yasakladı.


Pentagon belgelerinde, Ukrayna istihbaratı tarafından yapılan planların Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski tarafından aralıkta rafa kaldırıldığı bilgisine de yer verildi. Kararın ardında ABD baskısı, Ukrayna'nın drone eksiği ya da saldırıların başarısına dair şüphe duyulmasının olabileceği vurgulandı.

#Ukrayna
#YPG
#Suriye
#Rusya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.