"Ukrayna, Suriye'deki Rus güçlerine saldırı planları yaptı." ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan sızdırılan belgelerde yer alan bu iddia, uluslararası basında gündem oldu. Washington Post gazetesi tarafından kaleme alınan haberde, Ukrayna istihbaratının Suriye'de Rusya'ya karşı operasyon hazırlığı yaptığı belirtildi. Pentagon belgelerinde Ukrayna'nın terör örgütü YPG güdümündeki "Suriye Demokratik Güçleri" ile iş birliği yaparak Rusya'ya saldırmayı planladığı yazıldı.





Suriye Demokratik Güçleri ise planlama sürecinde Ukrayna'dan eğitim, hava savunma sistemleri ve gizlilik talep etti. Ayrıca kontrolündeki bölgeler üzerinden Rusya'ya saldırı yapılmasını yasakladı.



