Dünya ABD Sincandan ticaret yapmayı yasakladı
AMERİKA

ABD Sincan'dan ticaret yapmayı yasakladı

ABD Başkanı Joe Biden, Uygur Türkleri'nin yaşadığı Sincan bölgesinden ABD'ye ticaret yapılmasını yasaklayan yasayı onayladı. Yaptırım kararı, bölgede yaşayan Uygur Türkleri ve diğer dini azınlıkların, Çin Devleti tarafından insan dışı muameleye maruz kalması ve zorla çalıştırılması nedeniyle alındı.

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Haber Merkezi AA
ABD Sincandan ticaret yapmayı yasakladı
ABD Başkanı Joe Biden

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Senatodaki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir görüşülen ve geçen hafta Kongrenin her iki kanadında da onaylanan yasayı imzaladı.

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BIDEN İMZALADI: KARAR YASALAŞTIR

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'nun sunduğu ve Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve diğer dini azınlıkların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD'ye ithalatının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Biden'ın imzasıyla yasalaşmış oldu.

Tasarı, Temsilciler Meclisinde 14 Aralık'ta, Senato'da ise 16 Aralık'ta oy birliğiyle kabul edilmişti.

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