Dünya ABD Suriyenin kuzeydoğusunda gözlem gücü kurmayı planlıyor
AMERİKA

ABD'den Suriye'nin kuzeydoğusunda 'gözlem gücü' planı - Son dakika haberleri

ABD Suriye'nin kuzeydoğusunda 'gözlem gücü' kurmayı planlıyor

ABD Suriye'nin kuzeydoğusunda koalisyon şemsiyesi altında bir gözlem gücü oluşturmak istiyor. ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, açıklamasında "Suriye'nin kuzeydoğusunda bir gözlem gücü oluşturma potansiyeli bakımından NATO toplantısı farklı bir fırsat sunmuş olacak" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan
ABD Başkanı Trump, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, NATO toplantısında Suriye'nin kuzeydoğusunda koalisyonun şemsiyesi altında bir gözlem gücü oluşturma planlarını gündeme getireceğini açıkladı.

Shanahan, Orta Doğu'daki ziyaretlerini tamamlamasının ardından NATO toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e seyahati sırasında beraberindeki gazetecilere Irak, Suriye ve Afganistan'daki temasları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin kuzeydoğusunda gözlem gücü planı

NATO'daki mevkidaşlarına Irak, Suriye ve Afganistan'daki izlenimlerini aktaracağını belirten Shanahan, "Suriye'ye gelince, Suriye'nin kuzeydoğusunda bir gözlem gücü oluşturma potansiyeli bakımından (NATO toplantısı) farklı bir fırsat sunmuş olacak." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Nasıl bir güç olacak bu, kime ait olacak, kim liderlik edecek ve nereye konuşlanacak?" sorularına yanıt veren Shanahan, ABD'nin Suriye'den çekilmesi ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın nasıl sağlanacağı konusunda devam eden görüşmelerin olduğunu söyledi.

Shanahan şöyle devam etti:

  • "Bu çabaya kim öncülük edecek? Açıkçası koalisyon, kendi kaynak ve kabiliyetleri ile bir seçenektir. Şu aşamada bizim istediğimiz bu. Halen tartışılıyor. Sayılar konusunda şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Ancak (DEAŞ Karşıtı Koalisyon Komutanı) Korgeneral LaCamera ile görüşmek istememin bir nedeni de 'gerekli destek seviyesi nedir?', 'hangi kabiliyetlerin karışımı en iyisidir?' ve 'bunlar nereye konuşlandırılmalı?' konularında kafasından geçenleri bilmekti. Görüşmelerimde bunları konuştuk. NATO konferansındaki görüşmelerimde de bana yardımcı olacak bunlar."

Irak ziyaretine ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşmelerine de değinen Shanahan, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin Irak'a konuşlandırılması konusunun gündeme gelmediğini belirtti.

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