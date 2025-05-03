ABD, Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolarlık füze satışı için ilk onayı verdi

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı'ndan (DSCA), yapılan açıklamada, bu satışın, Körfez Bölgesi'nde siyasi istikrara ve ekonomik ilerlemeye katkıda bulunan ortak bir ülkenin güvenliğini artıracağı kaydedilirken, ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını da destekleyeceği vurgulandı.