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ABD Başkanlığı Trump'ı kesmedi: Papa olmak isterdim

ABD Başkanlığı Trump'ı kesmedi: Papa olmak isterdim

23:5129/04/2025, Salı
G: 30/04/2025, Çarşamba
AA
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Trump ve geçtiğimiz günlerde ölen Papa Franciscus
Trump ve geçtiğimiz günlerde ölen Papa Franciscus

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un ölümü sonrası, yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili soruya, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu." yanıtını verdi. ABD Başkanı'nın yanıtı sosyal medyada viral oldu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Michigan eyaletine hareketinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Papa olmak isterdim"

Trump, bir gazetecinin,
"Yeni Papa'nın kim olmasını istersiniz?"
sorusuna,
"Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York'ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz."
yanıtını verdi.

ABD Başkanı'nın esprili cevabı kısa sürede sosyal medyada viral olurken, Beyaz Saray'ın yönettiği bazı X hesapları da Trump'ın söz konusu videosunu paylaştı.



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