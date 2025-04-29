Trump yönetimi Harvard'ı vurdu: 2 milyar dolarlık destek askıya alındı soruşturma başlıyor

Trump yönetimi ile Harvard Üniversitesi arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Eğitim Bakanlığı ve ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'nın Sivil Haklar Ofisleri, "ırk temelli ayrımcılık raporları" gerekçesiyle soruşturma başlattıklarını duyurdu.





Sivil Haklar Müsteşar Yardımcısı Vekili Craig Trainor, "Hiçbir kurum, soyağacı ya da prestiji ne olursa olsun, yasaların üstünde değildir" diyerek Harvard'a sert çıktı. Harvard Law Review’un makale seçimi ve üyelik politikalarının 1964 tarihli Medeni Haklar Yasası'nın Başlık VI hükümlerini ihlal edebileceği belirtildi.





Trainor, "Hiçbir kurum -soyağacı, prestiji ya da zenginliği ne olursa olsun- yasaların üstünde değildir. Trump yönetimi Harvard'ın ya da diğer federal fon alıcılarının kimsenin medeni haklarını çiğnemesine izin vermeyecektir" dedi.





2 MİLYAR DOLARLIK FON KRİZİ

Soruşturma, geçtiğimiz hafta Trump yönetiminin, Harvard Üniversitesi'ne sağlanan 2 milyar dolardan fazla federal fonu iptal etmesiyle daha da büyüyen bir gerilimin ortasında geldi.





Harvard, İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı düzenlenen kampüs protestoları sonrası Trump yönetiminin antisemitizmle mücadele adımlarına açıkça karşı çıkan ilk büyük üniversite olmuştu.





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