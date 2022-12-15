Dünya ABD Temsilciler Meclisinde Rusya adımı BMGKdan çıkarılsın
AMERİKA

ABD Temsilciler Meclisi'nde Rusya adımı: BMGK'dan çıkarılsın

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hız kesmeden devam ederken ABD Temsilciler Meclisine, savaş nedeniyle Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) çıkarılması için karar tasarısı sunuldu.

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Haber Merkezi AA
ABD Temsilciler Meclisinde Rusya adımı: BMGKdan çıkarılsın
Foto/arşiv: Rusya Devlet Başkanı Putin / BM konuşması

ABD Temsilciler Meclisine, Tennessee Temsilcisi Steve Cohen ve Güney Carolina Temsilcisi Joe Wilson, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) çıkarılması için karar tasarısı sundu.

Temsilciler Meclisi Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu üyeleri olan Demokrat Cohen ve Cumhuriyetçi Wilson, yaptıkları ortak açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki işgali ve sebepsiz savaşı ışığında, Rusya'nın BMGK'deki varlığı BM'nin amaçlarını ve prensiplerini ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisine, Rusya'nın BMGK'den çıkarılması için sunulan karar tasarısında, Rusya'nın "sürekli ve kasti olarak" BM prensiplerini ihlal ettiği belirtildi.

Tasarıda, ABD Başkanı Joe Biden'a da Rusya'nın Konseyden çıkarılması için gerekli tüm adımları atması çağrısı yapıldı.

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