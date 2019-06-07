Dünya ABD Türk pilotlara F-35 eğitimi vermeme kararı aldı
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AMERİKA

ABD Türk pilotlara F-35 eğitimi vermeme kararı aldı

ABD, Türkiye'den gelen ve F-35 eğitimi alan Türk pilotlara ek olarak daha fazla personel kabul etmeme kararı aldı. Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri sebebiyle Türkiye'yi sürekli tehdit eden ABD'nin bu adımı, F-35'lerde alınan ilk somut yasak olarak kayda geçti.

Haber Merkezi IHA
ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da 28-29 Haziran'da bir araya gelecek.
ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da 28-29 Haziran'da bir araya gelecek.

ABD’nin F-35 eğitimi için ilave Türk pilotlarını kabul etmeme kararı aldığı bildirildi.

İngiliz medyasında, iki Amerikan kaynağına dayandırılan haberde, ABD’nin F-35 savaş uçaklarını kullanmaları konusunda eğitilmeleri amacıyla ülkeye gelmesi beklenen Türk pilotları kabul etmeyi durdurma kararı aldığını iddia edildi.

  • Haberde, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini Rusya’dan almaktan vazgeçmesi durumunda ABD’nin de kararından vazgeçebileceği belirtildi. Öte yandan, kararın gelecek dönem için eğitim alması beklenen Türk pilotları etkileyeceği aktarıldı.

İngiliz medyası, 29 Mayıs’ta yaptığı haberde ise ABD’nin, Türk pilotlara verilen F-35 eğitimini sonlandırmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü yazmıştı.

İki NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye arasında bir süredir F-35 savaş uçağı konusunda, tehdit oluşturabileceği iddiasıyla Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri yüzünden gerilim yaşanıyor.

Erdoğan-Trump zirvesi öncesi karar alındı

ABD ile Türkiye arasında gerilime sebep olan S-400 krizinde Washington yönetimi sürekli olarak Türkiye'yi tehdit ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'nın Osaka şehrinde 28-29 Haziran'da bir araya gelecek. Bu görüşme öncesi alınan bu karar, ABD'nin el yükselttiği yorumlarına sebep oldu.

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