Dünya ABD ülkelere sattığı F-35lerin kontrolünü bırakmıyor Şifre göndermemesi halinde uçaklar çalışmıyor
AMERİKA

ABD ülkelere sattığı F-35'lerin kontrolünü bırakmıyor: Şifre göndermemesi halinde uçaklar çalışmıyor

Avrupa ülkeleri, Rusya ve Ukrayna savaşının ardından silahlanma yarışına girerken ABD üretimi F-35 savaş uçakları tartışma konusu oldu. Çin medyası, F-35 savaş uçaklarının ABD’nin sıkı kontrolünde olduğunu öne sürdü. F-35 deneyimi yaşayan pilot ve askerlerin görüşlerine yer verilen haberlerde, savaş uçaklarının ABD'den şifre gönderilmesi halinde kullanılabildiği ifade edildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Güney Koreli askerler, "Güney Kore'nin ulusal savunması, ABD'nin yüksek komutası nedeniyle ABD ordusunun elinde." ifadelerine yer verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD ülkelere sattığı F-35lerin kontrolünü bırakmıyor: Şifre göndermemesi halinde uçaklar çalışmıyor
F-35 savaş uçağı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından birçok Avrupa ülkesi aktif silahlanma sürecine girdi. Büyük Avrupa ülkeleri silahlanma yarışına girerken ABD üretimi F-35 savaş uçakları tartışma konusu oldu.

ABD ŞİFRE GÖNDERMEZSE KULLANILAMIYOR

Çin merkezli bir haber sitesi, F-35 savaş uçaklarının ABD’nin sıkı kontrolünde olduğunu öne sürdü. F-35 deneyimi yaşayan pilot ve askerlerin görüşlerine yer verilen haberde, savaş uçaklarının ABD'den şifre gönderilmesi halinde kullanılabildiği ifade edildi.

Savaş uçaklarını ABD'den gelen şifre ile kullanabildiklerini belirten F-35 pilotları, her gün şifrelerin gönderilmesini beklemek zorunda olduklarını söyledi.

"GÜNEY KORE'NİN ULUSAL SAVUNMASI ABD'NİN ELİNDE"

F-35’lerin ABD’nin elinde olduğunu öne süren Güney Koreli askerler de konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Güney Kore'nin ulusal savunması, ABD'nin yüksek komutası nedeniyle ABD ordusunun elinde. ABD, bu önemli müttefikine insan gibi davranmıyor gibi görünüyor."

BİR SAATLİK UÇUŞ MALİYETİ 42 BİN DOLAR

ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi (GAO), ABD Hava Kuvvetleri, Donanma, Deniz Piyadeleri ve Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan 47 farklı tipte uçağın bir saatlik uçuş maliyetini hesapladı. Yayınlanan rapora göre beşinci nesil savaş uçağı F-35 Lightning II'nin bir saatlik uçuşu yaklaşık 42 bin dolara mal oluyor.

Rusya ve Çin korkusu satışları artırdı: Avrupa'da F-35 çılgınlığı
DÜNYA
Rusya ve Çin korkusu satışları artırdı: Avrupa'da F-35 çılgınlığı

Japonya'da ABD'ye ait F-35 kullanılamaz hale geldi
DÜNYA
Japonya'da ABD'ye ait F-35 kullanılamaz hale geldi
Gözlerine inanamadılar

Gözlerine inanamadılar

'Ormanın hayaleti' mobilya mağazasına girdi.
İkinci finalist belli oluyor

İkinci finalist belli oluyor

​Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek.
Borsa İstanbulda gong Platform Turizm için çaldı

Türkmen gazının<br>nakline başlamalıyız

Türkmen gazının
nakline başlamalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi zirvede önemli açıklamalarda bulundu.

'Diğer ücretleri rahatlatacak bir düzeyde olacak.'

Herkes görmek için bölgeye geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.