ABD ülkelere sattığı F-35'lerin kontrolünü bırakmıyor: Şifre göndermemesi halinde uçaklar çalışmıyor

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından birçok Avrupa ülkesi aktif silahlanma sürecine girdi. Büyük Avrupa ülkeleri silahlanma yarışına girerken ABD üretimi F-35 savaş uçakları tartışma konusu oldu.

ABD ŞİFRE GÖNDERMEZSE KULLANILAMIYOR

Çin merkezli bir haber sitesi, F-35 savaş uçaklarının ABD’nin sıkı kontrolünde olduğunu öne sürdü. F-35 deneyimi yaşayan pilot ve askerlerin görüşlerine yer verilen haberde, savaş uçaklarının ABD'den şifre gönderilmesi halinde kullanılabildiği ifade edildi.

Savaş uçaklarını ABD'den gelen şifre ile kullanabildiklerini belirten F-35 pilotları, her gün şifrelerin gönderilmesini beklemek zorunda olduklarını söyledi.

"GÜNEY KORE'NİN ULUSAL SAVUNMASI ABD'NİN ELİNDE"

F-35’lerin ABD’nin elinde olduğunu öne süren Güney Koreli askerler de konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

REKLAM

"Güney Kore'nin ulusal savunması, ABD'nin yüksek komutası nedeniyle ABD ordusunun elinde. ABD, bu önemli müttefikine insan gibi davranmıyor gibi görünüyor."

BİR SAATLİK UÇUŞ MALİYETİ 42 BİN DOLAR

ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi (GAO), ABD Hava Kuvvetleri, Donanma, Deniz Piyadeleri ve Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan 47 farklı tipte uçağın bir saatlik uçuş maliyetini hesapladı. Yayınlanan rapora göre beşinci nesil savaş uçağı F-35 Lightning II'nin bir saatlik uçuşu yaklaşık 42 bin dolara mal oluyor.

DÜNYA Rusya ve Çin korkusu satışları artırdı: Avrupa'da F-35 çılgınlığı