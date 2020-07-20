ABD Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle 11 Çinli şirkete yaptırım getirdi

Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği önünde Ermeni saldırıları protesto edildi

ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki göstermek için Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Azerbaycanlıların eylemine karşın Ermeniler de elçilik önünde toplandı.