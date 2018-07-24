Dünya ABD ve İran arasındaki Twitter savaşı
AMERİKA

ABD ve İran arasındaki Twitter savaşı

ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani Twitter'dan karşılıklı atışmıştı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, tartışmaya Trump'a 'Dikkatli ol!' diyerek katıldı.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
ABD Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı
ABD Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’a, “etkilenmedik, dikkatli ol” şeklinde cevap verdi.

İran Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

“Etkilenmedik: Dünya birkaç ay önce daha sert yaygaralara şahit oldu. İranlılar ‘daha medeni olanlardan’ 40 yıldır bu yaygaraları duyuyor. Biz binlerce yıldır varız ve bazı ülkelerin ömründen daha fazla hayatta kalan kendi imparatorluğumuz dahil birçok imparatorluğun çöküşünü gördük. Dikkatli ol!”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı açıklamada, ABD yönetimini “tehdit” etmiş,

ABD’nin yeni müzakere talebini net bir dille reddederken, “Düşmanlar, İran’la savaşın savaşların anası, İran’la barışın barışların anası olacağını iyi bilmeli. ABD’yi mutlaka yeneceğiz” diye konuşmuştu.

Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani’yi bir daha ABD’yi tehdit etmemesi için sert bir dille “uyarmıştı”.

Bir daha asla ABD’yi tehdit etmeyin, aksi takdirde geçmişte olduğu gibi sonuçlarına katlanırsınız. Biz artık sizin çılgınca şiddet ve ölüm sözlerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkatli olun!”


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