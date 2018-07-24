ABD ve İran arasındaki Twitter savaşı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’a, “etkilenmedik, dikkatli ol” şeklinde cevap verdi.

İran Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

COLOR US UNIMPRESSED: The world heard even harsher bluster a few months ago. And Iranians have heard them —albeit more civilized ones—for 40 yrs. We’ve been around for millennia & seen fall of empires, incl our own, which lasted more than the life of some countries. BE CAUTIOUS! — Javad Zarif (@JZarif) 23 Temmuz 2018

“Etkilenmedik: Dünya birkaç ay önce daha sert yaygaralara şahit oldu. İranlılar ‘daha medeni olanlardan’ 40 yıldır bu yaygaraları duyuyor. Biz binlerce yıldır varız ve bazı ülkelerin ömründen daha fazla hayatta kalan kendi imparatorluğumuz dahil birçok imparatorluğun çöküşünü gördük. Dikkatli ol!”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı açıklamada, ABD yönetimini “tehdit” etmiş,

ABD’nin yeni müzakere talebini net bir dille reddederken, “Düşmanlar, İran’la savaşın savaşların anası, İran’la barışın barışların anası olacağını iyi bilmeli. ABD’yi mutlaka yeneceğiz” diye konuşmuştu.

Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani’yi bir daha ABD’yi tehdit etmemesi için sert bir dille “uyarmıştı”.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Temmuz 2018

Bir daha asla ABD’yi tehdit etmeyin, aksi takdirde geçmişte olduğu gibi sonuçlarına katlanırsınız. Biz artık sizin çılgınca şiddet ve ölüm sözlerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkatli olun!”