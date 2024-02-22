ABD ve İsrail'den peş peşe Gazze açıklaması: Yeni bir insani ara ve esir takası için alan oluştu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.





İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın "umut verici erken işaretlerin" olduğu yönündeki sözleri hatırlatılan Miller, "Burada bir anlaşmaya varmak için (elverişli) bir alan oluştuğunu düşünüyoruz. Bu konuyla ilgilenmeye devam edeceğiz." diye konuştu.





Miller, ABD'nin rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmalara ara verilmesi isteğini aktardığı konuşmasında, Gazze'de "bir anlaşmaya varıldığını görmek istediklerini" ifade etti.





Bakanlık Sözcüsü Miller, "Bir anlaşmaya varıldığını görmek istiyoruz. Mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varıldığını görmek istiyoruz. Buna elbette ramazan öncesi de dahil." dedi.





Miller'in açıklaması, Gantz'ın, Filistinli gruplarla "yeni bir esir değişimi anlaşmasına yönelik girişimlerin devam ettiğine" ve bu konuda "ilerleme olasılığına dair işaretlerin bulunduğuna" dair söylemlerinin ardından geldi.





⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası





Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.





İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 313 Filistinli öldürüldü, 69 bin 333 kişi yaralandı.





Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.





İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.





Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.





İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.











