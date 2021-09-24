Dünya ABD yine bildiğimiz gibi Kabil sendromu
AMERİKA

ABD yine bildiğimiz gibi: Kabil sendromu

ABD’nin Teksas’tan uçakla sınır dışı ettiği yüzlerce Haitili, başkent Port-au-Prince’daki havalimanına indirildikten sonra yeniden uçağa binmeye kalkınca kaos çıktı. Haitililerin uçağa binmesini güçlükle engelleyen görevliler eşyalarını havalimanının ortasını attı. Ortaya ABD’nin Afganistan’da fiyaskoyla sonuçlanan tahliye operasyonunu andıran görüntüler çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD yine bildiğimiz gibi: Kabil sendromu ​
22 Eylül 2021’de ABD’deki Haitililerin sınır dışı edilmesinden sonra, Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’de bulunan havalimanı.

MUHAMMED VEFA YÜREKLİ

Açlık ve yoksullukla boğuşan ve son çare olarak ABD’ye göçen binlerce Haitili, benzer şartlarda yaşayan ve çıkar yol olarak ABD’ye gelmeye çalışan Afganlar ile aynı kaderi paylaştı. Teksas eyaletinden ülkelerine sınır dışı edilen yüzlerce Haitili, başkent Port-au-Prince’de bulunan havalimanına vardıkları tahliye uçağına yeniden binmeye çalıştı. Havalimanında kaos hakim olurken, Afganistan’daki tahliyeler sırasında meydana gelen izdihama benzer, trajik görüntüler ortaya çıktı. Afganistan fiyaskosundan sonra, Haiti’de bulunan havalimanındaki tahliyeler sırasında benzer manzaraların yaşanması ise, başarısız tahliye operasyonlarından ötürü “Amerika bildiğiniz gibi” yorumlarına neden oldu. Göçmen krizinde sınıfta kalan Biden yönetimi ise çareyi, işkencelerle hafızalarda yer eden ve 2017’de kapatılan Guantanamo Göçmen Kampı’nı yeniden açmakta buldu.

16 Ağustos 2021’de Afganistan’dan gerçekleşen tahliyeler sırasında Kabil Hamid Karzai Havaalanı.
16 Ağustos 2021’de Afganistan’dan gerçekleşen tahliyeler sırasında Kabil Hamid Karzai Havaalanı.

Trump Biden’ı geçti
DÜNYA
Trump Biden’ı geçti

İNSANLIK DRAMI

  • ABD’nin Texas eyaletindeki Del Rio köprüsünün altındaki bir kampta binlerce kişinin kaçak bir şekilde yaşadığının ortaya çıkmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, Haitilileri sınır dışı etme kararı almıştı. Yüzlerce Haitili zorla uçaklara bindirilerek ülkelerine gönderildi. Haitilileri, Texas’tan tahliye eden uçağın Salı günü sabah saatlerinde Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’de bulunan havalimanına inmesiyle, uçak pisti kaosa teslim oldu. Kendilerini bırakan uçağın peşinden koşan ve yeniden binmeye çalışan Haitililerin görüntüleri, yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

EŞYALARINI UÇAKTAN FIRLATTILAR

Havalimanı polisinin müdahale etmediği ifade edilen anlarda mürettebat ise çareyi kapıları kapatmakta buldu. Uçağının kapısının önüne yerleştirilen merdivene yaklaşan Haitilileri engelleyen görevliler, zor anlar yaşadı. Tahliye edilen Haitililerin kişisel eşyaları ise, uçaktan havalimanının ortasına fırlatıldı. Haitililer, beyaz poşetlere konulduğu dikkat çeken kişisel eşyalarını tek tek arayarak bulmaya çalıştı.

YİNE KAOS YİNE ABD

  • 16 Ağustos 2021’de Afganistan’dan tahliyelerini gerçekleştireceğini duyuran ABD, Kabil Hamid Karzai Havaalanı’nda hiçbir güvenlik önlemi almamış, tahliyeler sırasında askeri personelini de çekmişti. Ülkeden çıkmaya çalışan Afganlar, havaalanına akın etmiş, pistte tahliyeyeyi gerçekleştirecek ABD uçağının peşinden koşmuş ve izdiham meydana gelmişti. ABD, aradan sadece bir ay geçmesine rağmen benzer görüntüleri bu sefer Haiti’de verdi. Peşpeşe gerçekleştirilen başarısız tahliye operasyonları, “ABD bildiğimiz gibi” yorumlarına neden oldu.

GÖÇMENLERE YENİDEN GUANTANAMO

Öte yandan Haitili göçmen sorununu çözemeyen Biden yönetimi, gözünü Guantanamo’daki kampa dikti. Washington, Küba’daki Guantanamo Körfezi’nde 1991’de kurulan göçmen gözaltı kampının yeniden işlemeye başlaması için 17 Eylül’de ihale açtı. Kübalı sığınmacıların tutulması için, açılan kamp, kapatılana kadar yaklaşık 34 bin Kübalıyı ve bir o kadar da Haitiliyi barındırıyordu. Cezaevi olarak da kullanılan kampta bulunan göçmenler ve tutukluların, ağır şartlar altında yaşadıkları ve işkence gördükleri ortaya çıkmıştı.

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