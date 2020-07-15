Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABD yönetimi Çinli Huawei şirketi çalışanlarına vize kısıtlaması getirdi
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
AMERİKA

ABD yönetimi Çin'li Huawei şirketi çalışanlarına vize kısıtlaması getirdi

ABD yönetimi, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları ihlallerine "materyal sağladığını" iddia ettiği Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına, vize kısıtlaması getirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Çin Komünist Partisi'nin insan hakları ihlallerinin dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Göçmenlik ve Milliyet Kanunu çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığının "ABD'nin dış politikasına zarar vereceğine" inandığı kişileri ülkeye kabul etmeme hakkı olduğunu anımsatan Pompeo, "Bugün, Dışişleri Bakanlığı, küresel çapta insan hakları ihlallerinde bulunan rejimlere materyal sağlanan Çinli teknoloji firmalarının bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getiriyor." ifadesini kullandı.

Tüm dünyadaki telekomünikasyon şirketlerine mesaj

Söz konusu şirketler arasında teknoloji devi Huawei'nin de bulunduğuna işaret eden Pompeo, Huawei'yi siyasi muhalifleri sansürleyen ve Sincan'daki kamplarda büyük çaplı gözaltılar yapan Çin Komünist Partisinin "bir kolu" olarak nitelendirdi.

Pompeo, "Bazı Huawei çalışanları, insan hakları ihlalleri işleyen Çin Komünist Partisi rejimine materyal desteği sağlamaktadır. Tüm dünyadaki telekomünikasyon şirketleri, şu mesajı düşünmeli: Huawei ile iş yaparlarsa, insan hakları ihlalcileri ile iş yapıyorlar demektir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de ağır bilanço: Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 139 bini geçti
KORONAVİRÜS
ABD'de ağır bilanço: Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 139 bini geçti

Sosyal medya Wayfair iddiaları ile çalkalanıyor: Kayıp çocuklar yüksek fiyatlı eşyalar üzerinden mi satılıyor?
DÜNYA
Sosyal medya Wayfair iddiaları ile çalkalanıyor: Kayıp çocuklar yüksek fiyatlı eşyalar üzerinden mi satılıyor?
Abone Ol Google News
Trump yeni Twitterını buldu: Parler

Trump yeni Twitter'ını buldu: Parler

​Trump destekçilerinin kurduğu platform 2 milyon üyeye ulaştı.
İşte Türkiyenin çekilme planı

İşte Türkiye'nin 'çekilme' planı

​Erdoğan 'İstanbul Sözleşmesi' için kesin talimat verdi.
Ermenistan sınırında çok sıcak gelişme!

Ermenistan sınırında
çok sıcak gelişme!

TSK'nın Bayraktar SİHA'ları harekete geçti
Dünyayı dar ediyoruz

Dünyayı dar ediyoruz

Erdoğan, Külliye'deki programda şehit ailelerine hitap etti.
İngiltere de anladı

İngiltere de anladı

​Orta Doğu'daki oyunları, Türk İHA'ları bozdu.
Ayasofya'da <br>geri sayım

Ayasofya'da
geri sayım

​Caminin her tarafında ayrı bir çalışma yürütülüyor.

​Mısır Hafter militanlarına 40 kamyon mühimmat gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu.

TEM kenarında bulunan parçalanmış ceset 5 gündür kayıp kişiye ait çıktı
Gündem

TEM kenarında bulunan parçalanmış ceset 5 gündür kayıp kişiye ait çıktı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde yol kenarında parçalara ayrılarak poşetlere konulan cesedin Esenyurt’ta 5 gün önce kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba’ya ait olduğunu belirledi.
Azerbaycan - Ermenistan savaşında sıcak gelişme: Bayraktar SİHA'lar Ermenistan sınırında uçuyor
Dünya

Azerbaycan - Ermenistan savaşında sıcak gelişme: Bayraktar SİHA'lar Ermenistan sınırında uçuyor

Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a saldırması üzerine harekete geçen Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları Türkiye-Ermenistan sınır hattına yolladı. Ermenistan'ın Azerbaycan sınır hattında gerçekleştirdiği saldırıların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erivan yönetimini sert şekilde uyararak, "Azerbaycan'ın hakkına, hukununa, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almaktan asla tereddüt göstermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: İşte Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme planı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: İşte Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme planı

LGBT'nin faaliyetleri ile yeniden gündeme gelen ve geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un Türkiye'nin çekilmesi gerektiğini söylediği 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da tavrını ortaya koydu. İstanbul Sözleşmesi'nin AK Parti'nin yapılan son MYK'sında dört saat boyunca ele alındığı kaydedildi. Erdoğan'ın hazırlanan ayrıntılı bir raporu partideki kurmaylarına anlattığı ve sözleşmeden çekilen Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan’dan örnekler vererek, Türkiye’nin de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi gerektiğini dile getirdiği öğrenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.