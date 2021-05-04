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Dünya ABDde CIA karargahı önünde bombalı araç alarmı
AMERİKA

ABD’de CIA karargahı önünde bombalı araç alarmı!

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Virginia'daki karargahında bombalı araç alarmı verildi. Karargahın önüne gelen ve aracında bomba olduğunu belirten silahlı şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi İHA
ABD’de CIA karargahı önünde bombalı araç alarmı!
CIA karargahının önündeki şüpheli şahıs FBI ajanı tarafından etkisiz hale getirildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Washington Saha Ofisi'nden yapılan açıklamada, "FBI, 3 Mayıs 2021 Pazartesi akşam saat 6.00 civarında bir FBI ajanının karıştığı bir silahlı olayı inceliyor. Merkezi İstihbarat Teşkilatının McLean Virginia'daki karargahının önünde bir güvenlik olayına karışan bir şahıs, aracından silahla inerek güvenlik güçlerine ateş açtı." denildi.

Şüpheli şahsın, FBI ajanı tarafından vurulmasıyla yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şahsın CIA kapısında gelerek aracında bomba olduğunu ifade etmesi üzerine olayların başladığı, daha sonra silahıyla aracından çıktığı ifade edildi.

CIA'dan yapılan açıklamada ise olay "bir güvenlik durumu" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Kompleksimiz güvenli durumda ve olaya karışan personelimiz sadece olayı inceleyen Güvenlik Koruma memurlarımızdır." denildi.

CIA, açıklamasında olay üzerine güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.

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