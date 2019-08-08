ABD'de göçmen operasyonu: 680 gözaltı ABD'nin Mississippi eyaletindeki 7 gıda işleme tesisine düzenlenen baskında 680 göçmen gözaltına alındı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Uygulama Müdür Vekili Albence, baskının, muhtemelen ABD tarihinde bir eyalette yapılmış en büyük göçmen operasyonu olduğunu belirtti.

Haber Merkezi 08 Ağustos 2019, 14:03 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019, 14:22 AA