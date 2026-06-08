Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'de hapis cezası alan FTX'in kurucusu Bankman-Fried Trump'tan af talebinde bulundu

ABD'de hapis cezası alan FTX'in kurucusu Bankman-Fried Trump'tan af talebinde bulundu

23:198/06/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried - ABD Başkanı Donald Trump
FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried - ABD Başkanı Donald Trump

Dolandırıcılık suçundan hüküm giyen, kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried, aldığı cezanın ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan af talebinde bulundu. FTX’in kurucusu olan Bankman-Fried’in, ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre resmi olarak “cezası tamamlandıktan sonra af” başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Dolandırıcılık suçundan hüküm giyen, kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried, ABD Başkanı Donald Trump'tan af talebinde bulundu.

ABD Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Bankman-Fried, resmi olarak "cezası tamamlandıktan sonra af" başvurusu yaptı.

Dolandırıcılık suçuyla yargılanan Bankman-Fried, Mart 2024'te 25 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Savcılar, Bankman-Fried'ın "Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarından birini gerçekleştirdiğini" öne sürmüştü.

Bankman-Fried'ın avukatları söz konusu cezaya temyiz mahkemesinde itiraz etmişti.

ABD Başkanı Trump, ikinci kez göreve gelmesinden bu yana çeşitli suçlardan hüküm giyen onlarca kişiyi affetmişti.

Buna karşın Trump, bu yılın başlarında verdiği bir röportajda, Bankman-Fried'ı affedip affetmeyeceği sorulduğunda bunu yapmayacağını belirtmişti.


#FTX
#Sam Bankman-Fried
#Donald Trump
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman, Türkiye ilk maçını hangi gün oynayacak? 2026 Dünya Kupası D Grubu fikstürü