Dünya ABDde ilginç olay Seçim sonucunu yazı tura belirledi
AMERİKA

ABD'de ilginç olay: Seçim sonucunu yazı tura belirledi

ABD ara seçiminde Senato'da düğüm çözüldü. Nevada'da kazanan Demokratlar Senato'da 50 sandalyeye ulaştı, Başkan Yardımcısı'nın oyu ile birlikte üstünlüğünü korudu. Bu sonucun ardından Georgia eyaletinde düzenlenecek ikinci tur seçimin bir önemi kalmadı.

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Haber Merkezi Diğer
ABDde ilginç olay: Seçim sonucunu yazı tura belirledi
ABD'de seçim sonuçlarını yazı tura belirledi

ABD ara seçiminde Senato'da düğüm çözüldü.

Nevada'da kazanan Demokratlar Senato'da 50 sandalyeye ulaştı, Başkan Yardımcısı'nın oyu ile birlikte üstünlüğünü korudu. Bu sonucun ardından Georgia eyaletinde düzenlenecek ikinci tur seçimin bir önemi kalmadı.

Seçim sonucunu yazı tura belirlendi

Kentucky'de de belediye meclisi üyeliği ve sulh hakimi seçiminde sonuçlar eşit çıktı. Eyalet yasaları devreye girdi, galipler yazı-tura yöntemiyle belirlendi.

Temsilciler Meclisi için ise kıran kırana mücadele devam ediyor. Şu ana kadar Cumhuriyetçiler 211, Demokratlar 202 sandalye kazandı.

Temsilciler Meclisinde çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Cumhuriyetçilerin kalan sandalyelerde üstünlük kurması bekleniyor.

Zira ülke tarihinde genellikle Başkanın rakibi ara seçimde Kongre'de kontrolü sağlarken, bu defa Başkanın partisi Senato'yu kaybetmedi.

Ara seçim sonuçlarının demokratlar için hem bir güven hem de uyarı mesajı taşıdığı görüşü hakim.

Cumhuriyetçiler içinse fatura eski Başkan Donald Trump’a kesildi. Trump'ın seçime müdahil olmasının sonuçları olumsuz etkilediği yorumları yapıldı.

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