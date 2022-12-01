Dünya ABDde katil robot kullanımına izin verildi
AMERİKA

ABD'de 'katil robot' kullanımına izin verildi

ABD’nin San Fransisco kentindeki Denetim Kurulu, kentte polisin insan öldürebilecek robotlar kullanabilmesine onay verdi.

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Haber Merkezi Diğer
ABDde katil robot kullanımına izin verildi
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Kararda polisin, aşırı durumlarda patlayıcı taşıyabilen robotlar kullanabilmesine izin veriliyor.

Stop Killer Robots (Katil Robotları Durdurun) adlı örgütten Dr. Catherine Connolly kararın insanlar ve öldürmek arasına mesafe koyabilecek “kaygan bir zemin” olduğunu söyledi.

Kentin polis gücü SFPD, BBC’ye yaptığı açıklamada, şu anda ellerinde ölümcül ekipmanlar taşıyabilen robotlar bulunmadığını söyledi. Ancak ileride, bir robotun ölümcül güç kullanabileceği senaryolar olabileceği belirtildi.

"Patlayıcılarla donatılabilir"

SFPD Sözcüsü “Robotlar şiddet dolu, silahlı ya da tehlikeli unsurların bulunabileceği müstahkem yapılara girilmesi için patlayıcılarla donatılabilir” dedi.

Ayrıca robotların “yaşam kaybı riski oluşturan şiddet dolu, silahlı ve tehlikeli unsurların etkisiz hale getirilmesi ya da şaşırtılması için kullanılabileceği” vurgulandı.

Kararı savunanlar, robotların sadece aşırı durumlarda kullanılabileceğini belirtiyor. Karşıtlarıysa, bu önlemin polis gücünün daha da askerileşmesine yol açabileceğini savunuyor.

Kararda yapılan bir değişiklikte, polis memurlarının ölümcül güce sahip robotları sadece alternatif gerilimi azaltma taktiklerini denedikten sonra kullanılabileceği kaydedildi.

Denetim Kurulu ayrıca, sadece kısıtlı sayıda üst düzey polis yetkililerinin katil robot kullanımına onay verebileceğini vurguladı. Bu tür ölümcül güce sahip robotlar, ABD’nin diğer kesimlerinde zaten kullanılıyor.

2016’da Teksas eyaletinin Dallas kentinde iki polis memurunu öldüren bir keskin nişancıyı öldürmek için C-4 patlayıcılarla yüklü bir robot kullanılmıştı.

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