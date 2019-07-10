ABD'de kiralık ranza dönemi

Tercih eden kişilerin büyük bir oranı evsizler için belirlenen düşük maliyetli konutlarda da yer bulmakta sorun yaşıyor.

ABD'nin San Francisco ve Los Angeles şehirlerinde ayda 1.200 dolara ranza kiralama dönemi başladı.

Ranzalarla dolu bir evde ayda 1.200 dolara tek bir ranza kiralayabiliyorsunuz. Temel ihtiyaçlar otel mantığı ile kiranın içinde yani bu fiyata mısır gevreği, tuvalet kağıdı ve kişisel bir televizyon dahil.

Ancak ufak bir sorun var, yeni oluşturulan bu akımda mahremiyet alanı yok.

PodShare adı ile başlatılan bu yeni akım ABD'de büyük ilgi görüyor. Vergiler, harcamalar ve kiralar nedeniyle yaşaması oldukça pahalı olan şehir merkezlerinde insanlar yaşam alanları paylaşarak masraflarını azaltmaya çalışıyor.

Projenin kurucusu Elvina Beck, şirketin arzu edilen mahallelerde esnek ve uygun fiyatlı konut sağlayan kolektif bir yaşam modeli olduğunu öne sürüyor.

Beck, şirketin web sitesinde PodShare uygulamasının yüksek kiralar için bir alternatif olduğunu söylüyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Good morning it’s Monday!! #start #up #photooftheday REKLAM PodShare (@podshare)'in paylaştığı bir gönderi ( 15 Nis, 2019, 8:04öö PDT )

Evsizlerin sayısı artıyor

ABD'de bireylerin evsiz kalmasının temel nedenlerinin başında işsizlik ve yoksulluk geliyor. Evsizlik gerçeğinin günden güne artmasının temel sebebi uygun fiyatlı konut sağlanamaması ve çok katı düzenlemeler.



PodShare, kullanılmayan alanları bir tür yeni ortak konut türüne izin verecek şekilde güvenli bir şekilde yeniden kullanılabileceğine inanıyor.

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