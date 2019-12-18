Dünya ABDde kritik gün Azil oylaması bugün yapılıyor
AMERİKA

ABD'de kritik gün: Azil oylaması bugün yapılıyor

Muhalefet tarafından "görevini kötüye kullanmakla" suçlanan ABD Başkanı Trump hakkındaki azil oylaması Temsilciler Meclisi'nde bugün yapılıyor. Azil kararının, Temsilciler Meclisi'nden geçtikten sonra Senato'da takılacağı belirtiliyor.

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ABD'de azil oylaması bugün yapılıyor.
ABD'de azil oylaması bugün yapılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) muhalefetteki Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi'ndeki sözcüsü Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump ile ilgili azil oylamasının, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde yapılacağını duyurdu. Meclis'in, Amerikan Anayasası tarafından kendine verilen en önemli görevlerden birini yerine getireceğini ifade eden Pelosi, tüm parlamenterlere ettikleri yemine sadık kalma ve ülkenin anayasasını koruma çağrısı yaparak, "Amerika'da kimse yasaların üstünde değildir" ifadesini kullandı.

"Ukrayna Krizi" nedeniyle muhalefetin görevden azlini talep ettiği ABD Başkanı Trump ise Demokratlar ve Nancy Pelosi hakkında sert sözler sarfetti. Muhalefetteki Demokratların "Amerikan demokrasisine açık bir savaş ilanında" bulunduğunu öne süren Trump, başlatılan azil sürecinin şahsına karşı yapılan "darbe girişimi" olduğunu savundu. Nancy Pelosi'ye altı sayfalık açık bir mektup kaleme alan Donald Trump, Demokratların kendilerine verilen yetkiyi, anayasaya aykırı bir biçimde kötüye kullandığını ifade ederek, "Geçersiz bir azil sürecini devam ettirerek, anayasaya ettiğiniz yemini bozuyorsunuz. Tarih sizi çok sert bir biçimde yargılayacak" diye yazdı.

Trump, görevden azli istenen üçüncü ABD başkanı

Trump, ABD tarihinde, hakkında azil talebi ile oylama yapılan üçüncü başkan. Daha önce 1868 yılında dönemin ABD Başkanı Andrew Johnson ve 1999’da Bill Clinton böyle bir azil süreci yaşamış, ancak her iki isim de, görevden uzaklaştırma için Senato’da gerekli olan üçte ikilik çoğunluk sağlanamadığı için başkanlık koltuğunda oturmaya devam etmişti.

Uzmanlara göre, Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde sonuç Trump’ın aleyhine çıksa bile, tasarı Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde bulundurduğu Senato’dan geçmeyecek.

Trump destekçileri ve muhalifleri sokaklarda

Trump'ın görevden alınmasını isteyenlerle, Trump destekçileri ABD'nin çeşitli şehirlerinde karşıt protestolar düzenliyor.

Reuters

Reuters

Reuters
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