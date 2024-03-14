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ABD'de Netanyahu'ya karşı darbe çıkışı! Yahudi Senatör Schumer: İsrail'de yeni seçimler yapılsın

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren İsrail'in eli kanlı ortağı ABD'den dikkat çeken bir çıkış geldi. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, 'İsrail'de yeni seçimler yapılsın' açıklamasında bulundu. ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer, Netanyahu yönetiminin 7 Ekim'den sonra birçok yanlış yaptığını ve savaş kabinesinin durumunu iyi yönetemediğini vurguladı. Netanyahu'nun yargı reformu konusunda başarısız olduğunu, kendi siyasi kurtuluşunu İsrail'in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybettiğini de ifade eden Schumer, "İsrail bir firavuna dönüşürse hayatta kalamaz." dedi.

20:14 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:43 - 14/03/2024 Perşembe
AA
Chuck Schumer
Chuck Schumer

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayarak, "Bu kritik dönemeçte yeni seçimlerin, İsrail'in geleceğiyle ilgili sağlıklı ve açık bir karar verme süreci için tek yol olduğuna inanıyorum." dedi.

Senato'da konuşma yapan Schumer, İsrail Başbakanı Netanyahu ve savaş kabinesine yüklenerek yeni seçimler için çağrıda bulundu.

ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer, konuşmasında kendisinin her zaman İsrail dostu olduğunu ve İsrail lehine olan şeyleri gündeme getirdiğini belirtti.

Schumer, Netanyahu yönetiminin 7 Ekim'den sonra birçok yanlış yaptığını ve savaş kabinesinin durumunu iyi yönetemediğini vurguladı.

"Netanyahu yolunu kaybetti"

ABD'li Senatör, "Başbakan Netanyahu, kendi siyasi kurtuluşunu İsrail'in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybetti. Kendisini, Ben-Gvir ve Smotrich gibi aşırı sağcılarla birlikte bir koalisyona soktu ve bunun sonucu olarak Gazze'deki sivil kaybını tolere etmeye fazla meyilli oldu. Bu durum dünya genelinde İsrail'e desteği tarihin en düşük seviyesine itiyor." şeklinde konuştu.

"Bu kritik dönemeçte yeni seçimlerin, İsrail'in geleceğiyle ilgili sağlıklı ve açık bir karar verme süreci için tek yol olduğuna inanıyorum" diyen Schumer, İsrail'in şu anki sıkışmışlıktan ancak böyle kurtulabileceğini savundu.

"İsrail bir firavuna dönüşürse hayatta kalamaz"

Schumer, Netanyahu'nun yargı reformu konusunda da başarısız olduğunu kaydederek, "İsrail bir firavuna dönüşürse hayatta kalamaz. Hayatı boyunca İsrail'e destek veren biri olarak söylüyorum ki Netanyahu koalisyonu 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarını artık karşılamıyor." dedi.

Gazze'deki saldırılarla birlikte dünyanın konuya bakışının ciddi şekilde değiştiğini belirten Schumer, İsrail halkının da "geçmişte sıkışıp kalan" Netanyahu hükümetinin eylemleri sebebiyle "boğulduğunu" ifade etti.

Netanyahu hükümetinin iki devletli çözümü reddetmesinin büyük bir hata olduğunun altını çizen Schumer, Gazze'de bir ateşkes sağlanması için müzakerecilere çağrıda bulunarak bir an önce rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların ulaştırılmasını talep etti.

Schumer, Gazze'de geçici ateşkesi desteklediğini, iki devletli çözümün önünde 4 engelin olduğunu ve bu engellerin Netanyahu, Mahmud Abbas, Hamas ile ona destek veren Filistinliler ve aşırı sağcı İsrailliler olduğunu savundu.



#ABD
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#gazze
#israil
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