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Dünya ABDde sürücüsüz Tesla aracı kaza yaptı Piller patlayınca alev alev yanan araçta 2 kişi öldü
AMERİKA

ABD’de sürücüsüz Tesla aracı kaza yaptı: Piller patlayınca alev alev yanan araçta 2 kişi öldü

ABD’de sürücüsüz bir Tesla aracının ağaca çarpması sonucu araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle aracın pillerinin patladığı ve pillerin tekrar tekrar alev alması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin saatler sürdüğü de aktarıldı.

Haber Merkezi İHA
ABD’de sürücüsüz Tesla aracı kaza yaptı: Piller patlayınca alev alev yanan araçta 2 kişi öldü
Tesla aracı kaza yaptı.

ABD’de sürücüsüz bir Tesla aracının ağaca çarpması sonucu araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde geçtiğimiz cumartesi yerel saatle 21.00’de sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı bir Tesla aracı ağaca çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aracın ağaca çarpmasının ardından meydana gelen patlamada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. ABD medyasında yer alan haberlere göre, 2019 model olduğu belirtilen Tesla, otomatik pilot modunda seyrederken virajı dönemedi ve aşırı hız nedeniyle yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın pillerinin patladığı ve pillerin tekrar tekrar alev alması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin saatler sürdüğü de aktarıldı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden birinin aracın ön yolcu koltuğunda, diğerinin ise arka koltukta oturduğunu tespit etti.

TESLA 27 KAZA YAPTI

ABD’de geçtiğimiz Mart ayında Tesla araçlarla yapılan ve 3’ü yakın zamanda meydana gelen 27 kaza hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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