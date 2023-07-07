ABD'de tarım dışı istihdam belli oldu: Beklentilerin altında kaldı

Biz içeride enflasyon, faiz ve döviz kuru gibi değişkenlere odaklanmışken en çok takip ettiğimiz dövizler olan Dolar ve Euro’ya etki edecek yurtdışındaki gelişmeler bizim açımızdan pek iyiye işaret etmiyor. Öncelikle ABD’ye bakalım. ABD Merkez Bankası olan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin “acısız bir yolu yok” derken ABD ekonomisinin resesyona girmeden yavaşlamasını ve bunun da işsizlikle sonuçlanmasını kastediyor. Parasal sıkılaştırmanın bir sonucu olarak ekonominin yavaşlaması