ABD'de tarım dışı istihdam belli oldu: Beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD'de haziran ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam 209 bin arttı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 240 bin artması yönündeydi.
Böylelikle mayıs ayında 339 bin artan tarım dışı istihdam yeni verinin açıklanması ile birlikte 306 bine revize edildi.
ABD'de işsizlik oranı yüzde 0.1 oranında gerileyerek yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda beklenti de işsizlik oranının yüzde 3.6 seviyesinde gelmesi yönündeydi.