Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'de temyiz mahkemesi cezayı onadı: FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın itirazı reddedildi

ABD'de temyiz mahkemesi cezayı onadı: FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın itirazı reddedildi

00:4213/06/2026, Cumartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Bankman-Fried, bu yıl ABD Adalet Bakanlığına "cezası tamamlandıktan sonra af" başvurusu yapmış, Başkan Donald Trump'tan af talebinde bulunmuştu.
Bankman-Fried, bu yıl ABD Adalet Bakanlığına "cezası tamamlandıktan sonra af" başvurusu yapmış, Başkan Donald Trump'tan af talebinde bulunmuştu.

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın 25 yıllık hapis cezasına yaptığı itiraz, ABD'deki federal temyiz mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, Bankman-Fried'ın FTX müşteri fonlarını gayrimenkul alımları, siyasi bağışlar ve çeşitli yatırımlar için kullandığını belirterek alt mahkemenin verdiği cezayı oy birliğiyle onadı.

ABD'de federal temyiz mahkemesi, kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın 25 yıllık hapis cezasına itirazını reddetti.

New York'taki İkinci Bölge Federal Temyiz Mahkemesi, Bankman-Fried'ın mahkumiyetine itiraz ettiği davada kararını açıkladı.

Üç yargıçtan oluşan mahkeme heyeti, Bankman-Fried hakkında alt mahkemenin verdiği 25 yıllık hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Yargıç Barrington Parker, heyet adına kaleme aldığı gerekçeli kararda, Bankman-Fried'ın müşterilere, yatırımcılara ve düzenleyici kurumlara FTX fonlarının güvende olduğuna dair kamuoyu önünde güvence verdiğini belirtti.

Parker, Bankman-Fried'ın bu süreçte FTX'i "kişisel kumbarası" gibi kullandığını, müşteri fonlarını gayrimenkul, siyasi bağışlar ve çeşitli yatırımlar için harcadığını kaydetti.

Dolandırıcılık ve komplo suçlarından yargılanan Bankman-Fried, Mart 2024'te 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Federal savcılar, Bankman-Fried'ın "Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarından birini gerçekleştirdiğini" öne sürmüştü.

Bankman-Fried'ın avukatları, alt mahkemenin bazı kanıtları sunmalarını haksız yere engellediğini savunarak söz konusu cezaya itiraz etmişti.

Öte yandan, Bankman-Fried, bu yıl ABD Adalet Bakanlığına "cezası tamamlandıktan sonra af" başvurusu yapmış, Başkan Donald Trump'tan af talebinde bulunmuştu.


#ABD
#Sam Bankman-Fried
#FTX
#temyiz mahkemesi
#ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 Dünya Kupası frekans şifresiz canlı izleme! TRT 1 şifreli kanal çözümü: TRT 1 Dünya Kupası maçları CANLI yayın frekans ayarı nereden, nasıl yapılır? Kurulum detayları