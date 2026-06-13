ABD'de temyiz mahkemesi cezayı onadı: FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın itirazı reddedildi

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın 25 yıllık hapis cezasına yaptığı itiraz, ABD'deki federal temyiz mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, Bankman-Fried'ın FTX müşteri fonlarını gayrimenkul alımları, siyasi bağışlar ve çeşitli yatırımlar için kullandığını belirterek alt mahkemenin verdiği cezayı oy birliğiyle onadı.
ABD'de federal temyiz mahkemesi, kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın 25 yıllık hapis cezasına itirazını reddetti.
New York'taki İkinci Bölge Federal Temyiz Mahkemesi, Bankman-Fried'ın mahkumiyetine itiraz ettiği davada kararını açıkladı.
Üç yargıçtan oluşan mahkeme heyeti, Bankman-Fried hakkında alt mahkemenin verdiği 25 yıllık hapis cezasını oy birliğiyle onadı.
Yargıç Barrington Parker, heyet adına kaleme aldığı gerekçeli kararda, Bankman-Fried'ın müşterilere, yatırımcılara ve düzenleyici kurumlara FTX fonlarının güvende olduğuna dair kamuoyu önünde güvence verdiğini belirtti.
Parker, Bankman-Fried'ın bu süreçte FTX'i "kişisel kumbarası" gibi kullandığını, müşteri fonlarını gayrimenkul, siyasi bağışlar ve çeşitli yatırımlar için harcadığını kaydetti.
Dolandırıcılık ve komplo suçlarından yargılanan Bankman-Fried, Mart 2024'te 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Federal savcılar, Bankman-Fried'ın "Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarından birini gerçekleştirdiğini" öne sürmüştü.
Bankman-Fried'ın avukatları, alt mahkemenin bazı kanıtları sunmalarını haksız yere engellediğini savunarak söz konusu cezaya itiraz etmişti.
Öte yandan, Bankman-Fried, bu yıl ABD Adalet Bakanlığına "cezası tamamlandıktan sonra af" başvurusu yapmış, Başkan Donald Trump'tan af talebinde bulunmuştu.