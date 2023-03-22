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Dünya

ABD'de törenle Türk yetkililere iade edildi: 12 tarihi eser yurda dönüyor

ABD'de ele geçirilen Anadolu'ya ait 12 tarihi eser, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu mahkeme kararıyla Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu yetkililerine teslim edildi. Uzun süren davalar sonucu Türkiye'ye verilmesi kararlaştırılan tarihi eserler, Manhattan Bölge Savcılığı ofisinde New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu törenle iade edildi.

19:39 . 22/03/2023 Çarşamba
AA
ABD'ye kaçırılan tarihi eserler

ABD'ye kaçırılan tarihi eserler

ABD'de ele geçirilen ve Anadolu'ya ait olan 12 tarihi eser davalarda alınan kararlar sonucu Türkiye'ye iade edildi. Manhattan Bölge Savcılığı ofisinde New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililer düzenlenen törenle iadeyi teslim aldı.

Başkonsolos Özgür, törende yaptığı konuşmada New York Bölge Savcısı Alvin Bragg ve İç Güvenlik Soruşturma Bürosu ajanlarına teşekkür etti.

Özgür, "Kültürel ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele alanında son yıllarda yakaladığımız işbirliğini takdirle karşılıyorum. Manhattan Bölge Savcılığı, İç Güvenlik Soruşturmaları ekibi ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında kurulan istikrarlı ve sorunsuz iletişimle verimli sonuçlar elde ediyoruz." diye konuştu.

Tarihi eserler konusundaki ortak çalışmaların Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini ifade eden Özgür, aynı zamanda kültürel varlıkların kaçakçılığıyla mücadele eden küresel toplum için de ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

New York Bölge Savcısı yardımcıları Matthew Bogdanos ve Lisa DelPizzo da konuşmalarında, söz konusu tarihi eserlerin tespit edilip ait olduğu topraklara iade edilmesinden mutlu olduklarını, bu konuda Türkiye ile yakın çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Eserlerin sergilendiği salonda yapılan konuşmalar sonrası Başkonsolos Özgür ve DelPizzo tarafından atılan imzalarla devir teslim işlemleri tamamlandı.

Eserler bugün Türkiye'ye gönderiliyor

New York Kültür Ataşeliği yetkilileri, Burdur, Konya, Şanlıurfa, Çanakkale, Manisa, Antalya ve Doğu Anadolu gibi Türkiye'nin farlı bölgelerine ait 12 değerli tarihi eserin bugün THY Kargo ile Türkiye'ye gönderileceğini belirtti.

Yetkililer, iade edilen eserler arasında bulunan Burdur'un Boubon Antik Kenti'ne ait bronz Septimus Severus heykelinin ise ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydetti.


ABD'de ele geçirilerek Türk yetkililere teslim edilen tarihi eserler

Tunç boğa arabası (2 adet), Roma dönemi askeri diploma, Neolitik Hacılar Ana Tanrıça figürü, Urartu dönemi terakota vazo, Roma dönemi bronz büst taçlı erkek başı, Killia tipi mermer idol, Hydai Antik Kenti kökenli oinokhoe, Çatalhöyük kökenli taş heykelcik, Roma dönemi tetrarkh heykel başı, Perge Tiyatrosu'ndan heykel başı, Bubon bronz kol ve Septimius Severus heykeli.

#Manhattan bölge savcılığı
#New York
#tarihi eserlerin iadesi
#Türkiye'ye ait tarihi eserler
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