Dünya ABDde Trump destekçileri kongreyi bastı Azil süreci gündeme gelebilir
AMERİKA

ABD'de Trump destekçileri kongreyi bastı: Azil süreci gündeme gelebilir

ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alınırken, Temsilciler Meclisi üyeleri, kongrenin toplanması durumunda Trump’ın görevden azlinin gündeme geleceğini ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Trump destekçileri kongreyi bastı.
Trump destekçileri kongreyi bastı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alınırken, Temsilciler Meclisi üyeleri, kongrenin toplanması durumunda Trump’ın görevden azlinin gündeme geleceğini ifade etti.
KONGRE BİNASI BASILDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'deki "Amerika'yı Kurtar" adlı mitinginin ardından ortalık karıştı. Mitingin ardından aralarında aşırı sağcı Trump destekçilerinin de bulunduğu bir grup, seçim sonuçlarının resmileşmesine yönelik tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası önünde toplandı. Polislin müdahalede bulunduğu bazı Trump destekçileri, barikatları aşarak Kongre binasını bastı. Capitol olarak adlandırılan Kongre binasında giriş-çıkışlar kapatılırken, güvenlik güçlerinin destek kuvvet istediği belirtildi.
4 ÖLÜ, 52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi., Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin Washington Polis Şefi Robert Contee yazılı açıklama yaptı. Contee, açıklamasında, Kongre içinde polis tarafından vurulan ve daha önce hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve bu kişilerin kaldırıldıkları acil servislerde öldüklerini aktaran polis şefi, söz konusu kişilerin kimliklerini açıklamadı. Contee ayrıca, olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
JOE BİDEN’DAN “GERİ ÇEKİLİN” ÇAĞRI
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi çağrısı yaptı. Biden, "Yapılan protesto değildir. Bir kalkışmadır. Bu kesinlikle kaostur. Ayrılıkçılığa bile girer. Bu kalabalığa çağrı yapıyorum. Geri çekilin" ifadelerini kullandı.
TRUMP’IN AZLİ GÜNDEMDE
Kongre binasının işgal edilmesi, Demokratların Beyaz Saray'da iki haftası Başkan Donald Trump'a yönelik azil çabalarını yeniden alevlendirdi. ABD medyasına konuşan New York'tan Temsilciler Meclisi'ne giren Hakeem Jeffries, "Tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken, tüm seçeneklerin masada olması gerektiğini kastediyorum" ifadesini kullandı. Massachusetts'in Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley de "Donald Trump, Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmeli ve Kongre tekrar toplanır toplanmaz ABD tarafından görevden alınmalı" dedi.

AB VE NATO'DAN ARD ARDA AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'deki olaylara ilişkin açıklama yaptı. Stoltenberg, "Wahington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli" ifadesini kullandı. AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de olayları "ABD demokrasisine karşı görülmemiş saldırı" olarak nitelendirerek seçim sonucuna saygı çağrısı yaptı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz" dedi.
BM GENEL SEKRETERİ: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMELİ
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasının ardından yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu bildirdi. BM Genel Sektereri Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, siyasi liderlerin bu tür durumlarda destekçilerinden şiddetten kaçınmalarını, demokratik süreçlere ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermelerini istemesinin altını çizdi.

Protestocular 'Trump' afişli barikatla Kongre binasını kırmaya çalıştı
OYNAT 00:23
Protestocular 'Trump' afişli barikatla Kongre binasını kırmaya çalıştı
ABD Kongre binasına girmeyi başaran Trump yanlılarının bir kısmı, kilitli kapıları kırmak için barikatları kullandı. Üstünde 'Trump' afişi bulunan bir barikatla kapıyı kırmaya çalışan gösterici kameralara yansıdı.

Trump yanlıları basın mensuplarına saldırıp kamera ve ekipmanları parçaladı
OYNAT 00:56
Trump yanlıları basın mensuplarına saldırıp kamera ve ekipmanları parçaladı
ABD Kongre binasına giren Trump yanlıları, olay yerinden yayın yapan basın mensuplarını hedef aldı. Gruplar basın mensuplarına saldırıp ekipmanlarını kullanılmaz hale getirdi.


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