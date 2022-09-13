Dünya ABDde TÜFE yıllık yüzde 8,3 oldu
AMERİKA

ABD'de TÜFE yıllık yüzde 8,3 oldu

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

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Haber Merkezi AA
ABDde TÜFE yıllık yüzde 8,3 oldu
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ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,1 düşüş olacağı yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 8,3 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 8,5'ten yüzde 8,0'e ineceği tahmininde bulunmuşlardı.

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