ABD'de TÜFE yıllık yüzde 8,3 oldu

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,1 düşüş olacağı yönündeydi.
Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 8,3 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 8,5'ten yüzde 8,0'e ineceği tahmininde bulunmuşlardı.
Enflasyon beklentileri aştı
Ülkede gaz fiyatları tüketicilere biraz mola vermesine rağmen enflasyon ağustos ayında beklenenden fazla yükseldiği bildirildi.