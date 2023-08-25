ABD'de tüketici güveni aşağı yönlü revize edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 15. BRICS Zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. BRICS'in Batılı ülkelerin kontrol ettiği sistemden bağımsız ticaret yapmaya odaklandığını belirterek, "Ortak para birimi şu anda gündemde yok. Tüm dikkatimiz, ABD ve Batı'nın kontrol ettiği sisteme bağımlı olmayacak şekilde karşılıklı ticaretimizi sağlamanın yollarını bulmakta." ifadelerini kullandı.