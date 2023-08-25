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Dünya

ABD'de tüketici güveni aşağı yönlü revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi verilerine göre, ağustosta aşağı yönlü revize edilerek 69,5 oldu.

17:50 . 25/08/2023 Cuma
AA
Tüketici güveni, ağustosta 2,1 puan düşerek 69,5'e geriledi.

Tüketici güveni, ağustosta 2,1 puan düşerek 69,5'e geriledi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.


Buna göre, tüketici güveni, ağustosta geçen aya kıyasla 2,1 puan düşerek 69,5'e geriledi. Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken, ağustos ayına ait öncü veri 71,2 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi, temmuzda 71,6 olarak kaydedilmişti.


Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık bazda 0,9 puan azalışla 75,7'ye indi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 2,8 puan gerileyerek 65,5 oldu.



Kısa vadeli enflasyon beklentisi arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin birkaç aylık keskin yükselişten sonra ağustosta biraz düştüğünü belirterek, son 21 ayın en yüksek ikinci seviyesini kaydettiğini bildirdi.


Tüketicilerin ekonomide son 3 ayda yaşanan hızlı iyileşmelerin özellikle enflasyonla birlikte yavaşladığını sezdiğini aktaran Hsu, ileriye dönük görünüm konusunda kararsız olduklarını vurguladı.


Hsu, ağustosta tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 3,4'den yüzde 3,5'e yükseldiğini, uzun vadeli enflasyon beklentisinin ise yüzde 3 ile sabit kaldığını belirtti.



#ağustos
#Michigan Üniversitesi
#tüketici güven endeksi
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