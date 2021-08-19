Dünya ABDden Afganistan itirafı 11 günde çöküş beklemiyorduk
AMERİKA

ABD'den Afganistan itirafı: 11 günde çöküş beklemiyorduk

"Amerika geri döndü" sloganıyla göreve gelen Joe Biden yönetiminin Afganistan fiyaskosuna ilişkin itiraflar geldi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, "Afganistan ordusunun ve hükümetinin 11 gün içinde çökmesini beklemiyorduk" dedi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise ABD kuvvetlerinin dışarı çıkıp Kabil Havaalanına ulaşamayan grupları toplayacak kapasitesinin kalmadığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
ABDden Afganistan itirafı: 11 günde çöküş beklemiyorduk
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley Pentagon’da düzenledikleri basın toplantısında Afganistan’daki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"KAPASİTEMİZ YOK"

  • Şuana kadar 5 bin kişinin Afganistan’dan tahliye edildiğini ifade eden Austin, ABD kuvvetlerinin dışarı çıkıp havaalanına ulaşamayan grupları toplayacak kapasitesinin olmadığını söyledi.

"HİÇBİR İBARE YOKTU"

  • ABD Büyükelçiliği’nin kapanmasının ardından bir grup görevlinin havaalanında konsolosluk ve vize işlemlerini yapmaya devam ettiğini kaydeden Milley ise "Benim için veya herhangi bir kimse için bu ordunun ve hükümetin 11 gün içinde çökeceğine dair hiçbir ibare yoktu" dedi.

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