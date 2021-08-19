ABD'den Afganistan itirafı: 11 günde çöküş beklemiyorduk

Ekonomi

Nusret'e beş çalışanından ABD'de dava şoku!

Nusr-Et lokantasının sahibi Nusret Gökçe'nin başı ABD'de çalışanları tarafından açılan dava nedeniyle dertte. Manhattan şubesinde çalışan beş kişi fazla mesai ücretleri ödenmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Normal çalışma süresinden 70 saat fazla çalışıp karşılığını alamadıkları için dava açan beş Türk çalışanı, 2019 yılında Nusr-Et'in dört çalışanına 230 bin dolar tazminat ödemesini sağlayan avukat Louis Pechman temsil ediyor.