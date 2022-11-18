Dünya ABDden beslediği PKK/PYDye uyarı Türkiye sınır ötesi harekat yapacak
ORTADOĞU

ABD'den ‘beslediği’ PKK/PYD'ye uyarı: Türkiye sınır ötesi harekat yapacak

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Türkiye’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyine operasyon düzenleyebileceğini belirterek bölgede yaşayan ABD vatandaşlarına uyarıda bulundu. Bölgedeki terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye silah yardımlarını sürdüren ABD'nin bu mesajı 'terör örgütüne uyarı' olarak yorumlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDden ‘beslediği’ PKK/PYDye uyarı: Türkiye sınır ötesi harekat yapacak
ABD’den PKK'lılara silahlı eğitim (Arşiv)

ABD Erbil Başkonsolosluğu, web sitesi üzerinden yayımladığı duyuruyla Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenleyebileceğini ifade etti.

Açıklamada, operasyon ihtimalinden bahseden “güvenilir açık kaynakların” izlendiği belirtilirken ABD vatandaşlarına sınır bölgelerinden uzak durmaları ve büyük protestolara ilişkin dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Uyarıda, ABD vatandaşlarının dikkat etmesi gereken noktalar olarak ‘Sınır bölgelerinden kaçının’, ‘Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınındaysanız dikkatli olun’, ‘Düşük bir profil tutun’, ‘Güncellemeler için yerel medyayı izleyin’ ifadeleri kullanıldı.

UYARI ASLINDA TERÖRİSTLERE

Bölgedeki terör PKK/PYD/YPG'ye silah yardımlarını sürdüren ABD'nin bu mesajı 'terör örgütüne uyarı' olarak yorumlandı.

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