ABD'den ‘beslediği’ PKK/PYD'ye uyarı: Türkiye sınır ötesi harekat yapacak

ABD Erbil Başkonsolosluğu, web sitesi üzerinden yayımladığı duyuruyla Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenleyebileceğini ifade etti.
Açıklamada, operasyon ihtimalinden bahseden “güvenilir açık kaynakların” izlendiği belirtilirken ABD vatandaşlarına sınır bölgelerinden uzak durmaları ve büyük protestolara ilişkin dikkatli olmaları tavsiye edildi.
Uyarıda, ABD vatandaşlarının dikkat etmesi gereken noktalar olarak ‘Sınır bölgelerinden kaçının’, ‘Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınındaysanız dikkatli olun’, ‘Düşük bir profil tutun’, ‘Güncellemeler için yerel medyayı izleyin’ ifadeleri kullanıldı.
UYARI ASLINDA TERÖRİSTLERE
Bölgedeki terör PKK/PYD/YPG'ye silah yardımlarını sürdüren ABD'nin bu mesajı 'terör örgütüne uyarı' olarak yorumlandı.