Dünya ABDden Çini kızdıracak hamle
AMERİKA

ABD'den Çin'i kızdıracak hamle

Çin tarafının olası askeri müdahale ve çatışma uyarılarına rağmen, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini gerçekleştirebileceği ve ada ülkesinin lideri Tsai Ing-wen ile görüşebileceği belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
ABDden Çini kızdıracak hamle
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Asya turuna çıkan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, programında yer almamasına rağmen Tayvan'ı ziyaret edeceği belirtildi.

The China Times gazetesi, Pelosi'nin yarın gece gideceği Tayvan'da çarşamba günü ada ülkesinin lideri Tsai Ing-wen ile görüşeceğini öne sürdü.

CNN International'in Taipei muhabiri ise; Tayvan hükümet yetkililerine ve ziyaretle ilgili ABD'li yetkililere Pelosi'nin Tayvan ziyaretini doğrulattıklarını söyledi. CNN'in haberinde, ziyaretin tam tarihi ve saati verilmezken, Pelosi'nin Malezya'dan adaya geçmesinin beklendiği dile getirildi. Pelosi şu anda Singapur'da bulunuyor. Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada, Pelosi'nin Pasifik Turu kapsamında; Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edeceği belirtilmiş, açıklamada Tayvan adı geçirilmemişti. 82 yaşındaki Pelosi'nin, nisan ayında Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret; Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Askeri hareketlilik arttı

Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşeceği haberlerinin ardından Çin'in 4 J-16 savaş uçağı Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdi.

Çin donanması, Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti öncesi Tayvan Boğazı'nda ve Güney Çin Denizi'nde tatbikatlar yaptı. Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA), dün Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Fucien eyaletine bağlı Pingtan Adaları açığında "gerçek cephane kullanılan" tatbikat gerçekleştirdiğini bildirdi. Çin Deniz Güvenliği İdaresi, tatbikat nedeniyle dün saat 08.00 ile 21.00 arasında bölgeye gemi girişini yasakladı.

Daha önce olası ziyaretle ilgili Pekin'den "Çok ciddi sonuçları olur. Çin ordusu atıl oturmaz" uyarısı gelmişti. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Tan Kefei, "ABD tarafı ilerletmekte ısrar ederse, Çin ordusu asla atıl durmayacak ve herhangi bir dış müdahale ile 'Tayvan'ın bağımsızlığı' için ayrılıkçı girişimleri engellemek için güçlü önlemler alacak" demişti.

Ardından ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping (Şi Cinping), Tayvan konusunda yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek "Ateşle oynayan kendini yakar" vurgusunu yapmıştı.

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