ABD'den deport edilen Somalili FIFA hakemi İstanbul üzerinden ülkesine döndü

Bunun üzerine Somalili hakem THY’nin uçağıyla İstanbul’a geri gönderildi. Somalili hakem, dün saat 16.00 sıralarında THY’nin Miami-İstanbul seferini yapan uçağıyla İstanbul Havalimanı’na geldi. Bir gün boyunca İstanbul’da konaklayan Omar Artan, bugün gece saatlerinde THY’ye ait uçakla Somali’nin başkenti Mogadişu’ya gitmek için İstanbul Havalimanı’na geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan hakem Artan, "

FİFA ve Somali halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum"