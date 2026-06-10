ABD'den deport edilen Somalili FIFA hakemi İstanbul üzerinden ülkesine döndü

Dünya Kupası için ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan ülkesine döndü
FIFA tarafından Dünya Kupası'nda maç yönetmesi için görevlendirilen Somalili hakem Omar Artan, 6 Haziran’da İstanbul Havalimanı’ndan aktarmalı uçakla gittiği Miami’de ABD’ye kabul edilmedi. Giriş yasağı bildiriminin ardından Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul’a geri gönderilen Somalili hakem, bir günlük konaklamanın ardından Mogadişu’ya hareket etti.
Dünya Kupası'nda maç yönetmesi için FİFA tarafından görevlendirilen Somalili Hakem Omar Artan, maçlar için 6 Haziran’da İstanbul Havalimanı’ndan aktarmalı Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Miami’ye gitti. Somalili hakem havalimanına indikten sonra ABD’ye alınmayacağı deklare edildi.
Bunun üzerine Somalili hakem THY’nin uçağıyla İstanbul’a geri gönderildi. Somalili hakem, dün saat 16.00 sıralarında THY’nin Miami-İstanbul seferini yapan uçağıyla İstanbul Havalimanı’na geldi. Bir gün boyunca İstanbul’da konaklayan Omar Artan, bugün gece saatlerinde THY’ye ait uçakla Somali’nin başkenti Mogadişu’ya gitmek için İstanbul Havalimanı’na geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan hakem Artan, "
FİFA ve Somali halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum"
dedi.
#Dünya Kupası
#Somalili Hakem Omar Artan
#FİFA