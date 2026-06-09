Dünya Kupası öncesi kritik uyarı: Tek bir kişi binlerce kişiye bulaştırabilir

Dünya Kupası'nın başlamasına sadece İki gün kalırken, sağlık dünyasından korkutan bir uyarı geldi.

Beş hafta sürecek olan dev organizasyon için milyonlarca futbolsever; ABD, Kanada ve Meksika'daki 16 farklı şehre akın etmeye hazırlanıyor.

Uzmanlar, turist akışının Ebola'dan birçok enfeksiyona kadar geniş bir yelpazede salgın riskini tetikleyebileceğini belirtiyor.

Stadyumlar virüs yatağına dönüşebilir

Colorado Anschutz Üniversitesi Tıp ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Doçenti Dr. Andres Henao, sağlık otoritelerinin mercek altına aldığı tehditleri tek tek sıraladı.

The Conversation platformunda kaleme aldığı analizde Henao, milyonlarca taraftarın havalimanlarını, stadyumları, otelleri ve toplu taşıma araçlarını dolduracağını vurguladı.

Ölümcül Ebola tehdidi: Tedavisi olmayan yeni tür korkutuyor

Gündemdeki en dramatik senaryolardan biri, yurtdışı kaynaklı bir Ebola vakasının turnuva alanına ulaşması olarak öne çıkıyor.

Dr. Henao, son ortaya çıkan Ebola türü için henüz onaylanmış bir aşı, hızlı test veya kesin tedavi yöntemi bulunmadığının altını çizdi. Olası bir sızıntı, Dünya Kupası'nda yıkıcı sonuçlar doğurma potansiyeli taşıyor.

Risk ne kadar büyük?

Ebola riskinin stadyumlara ulaşma ihtimali, virüsün sadece vücut sıvılarıyla bulaşması ve belirti göstermeyen kişilerin bulaştırıcı olmaması nedeniyle düşük görülüyor.

ABD yönetimi, yeşil kart sahibi olmayan veya vatandaşlığı bulunmayan kişilerin girişine yönelik sıkı denetimler uyguluyor.

Son 21 gün içinde riskli bölgelerde bulunan yolcular kapsamlı taramalardan geçirilirken, Meksika ve Kanada da benzer seyahat kısıtlamalarını devreye aldı.

Solunum yolu hastalıkları kapıda

Yetkililere göre asıl büyük tehlike, öksürme ve hapşırma yoluyla kolayca yayılan solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanıyor.

Özellikle ABD, Kanada ve Meksika'da halihazırda artış gösteren kızamık vakaları endişe verici boyutlara ulaştı.

Tribünlerdeki veya barlardaki tek bir enfekte taraftar, binlerce kişiyi kapsayan bir zincirleme salgını tetikleyebilir.

Sivrisinek kaynaklı tehlike

Solunum yolu hastalıklarının yanı sıra, özellikle ABD'nin güneyi ve Meksika'daki ev sahibi şehirlerde sivrisinek kaynaklı hastalıklar büyük bir tehdit oluşturuyor.

Karayipler ve Orta Amerika'dan gelen yolcuların taşıdığı bu enfeksiyonlar, yerel sivrisinek popülasyonu üzerinden yayılma riski taşıyor.

Bilinmeyen virüsler ve hekim deneyimsizliği

Taraftarların kendi ülkelerinden getirebileceği sarı humma ve Oropouche virüsü gibi hastalıklar, sağlık sistemini zorlayabilir. Dr. Henao, ABD'li hekimlerin bu nadir enfeksiyonlar konusundaki tecrübesinin düşük olduğuna dikkat çekiyor.

Yerel kaynaklı yayılım riskinin az da olsa bulunması, sağlık otoritelerini teyakkuza geçirmiş durumda.











