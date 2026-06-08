Ebola krizi büyüyor: Kongo'dan sonra Uganda'da vaka sayısı artıyor

DSÖ'nün, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) ve bölgedeki ortaklarıyla ülkenin bu müdahaleye öncülük ettiği süreçte Uganda'yı desteklediğini belirten Ghebreyesus,

"Süregelen işbirliğiyle bu salgının kontrol altına alınabileceğine inanıyorum."