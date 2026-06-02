Ebola şüphesi iki ülkeyi harekete geçirdi: Tedbirler artırıldı

Ebola virüsü şüphelileri Afrika sınırını aştı: Brezilya ve İtalya'da alarmda

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında sağlık çalışanlarının iyileşmesi umutları artırırken, virüs şüphelerinin Brezilya ve İtalya'ya sıçraması küresel alarm verilmesine yol açtı. Uluslararası uçuş geçmişi olan vakalar nedeniyle Avrupa ve Güney Amerika'da acil durum protokolleri devreye sokuldu. Vaka sayısı 282, can kaybı ise 42 oldu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DKC) Bundibugyo suşunun yol açtığı Ebola salgınıyla mücadele sürerken, hastaneden gelen iyileşme haberleri küresel sağlık kamuoyuna umut verdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Bunia kentinde tedavi gören dört hemşire ve bir laboratuvar çalışanının tamamen iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu.

Erken teşhis ve tıbbi bakımın hayat kurtardığını vurgulayan yetkililer, salgına karşı müdahalenin yoğunlaştırılmasıyla iyileşenlerin sayısının artmasını bekliyor. Ancak Kongo'da vaka sayısı 282’ye, can kaybı ise 42’ye yükselirken, virüs şüphesi ilk kez Afrika kıtasının dışına, Brezilya ve İtalya'ya kadar ulaştı.

Aşısı olmasa da iyileşmek mümkün

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının merkez üslerinden Ituri eyaletinin başkenti Bunia’ya gerçekleştirdiği ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, Ebola’nın bu belirli türü için henüz lisanslı bir aşı veya özel bir tedavi bulunmadığını kabul etti.

Buna karşılık, iyi bir destekleyici tıbbi bakım ve erken müdahale ile hastalığın ölümcül olmaktan çıkabileceğini belirten Genel Direktör, taburcu edilen sağlık çalışanlarının bunun en büyük kanıtı olduğunu ifade etti.




