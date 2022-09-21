Dünya ABDden Donbasta yapılacak referanduma ilk tepki Kabul etmeyiz
AMERİKA

ABD'den Donbas'ta yapılacak referanduma ilk tepki: Kabul etmeyiz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'da yapacağı herhangi bir sözde referandumu kabul etmeyeceklerini söyledi.

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Haber Merkezi AA
ABDden Donbasta yapılacak referanduma ilk tepki: Kabul etmeyiz
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Ukrayna-Rusya savaşı 7'nci ayı geride kalmak üzereyken Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar, referandum düzenlemeye karar verdi.

Dünyanın gündemine oturan bu gelişmeye ABD kanadından ilk tepki ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan geldi.

Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifingine katılarak ülkenin dış politikası konusunda açıklamalarda bulundu.

"Rusya'nın umutsuzluğunun göstergesi"

Rusya'nın topyekun seferberlik ilan edebileceğini dile getiren Sullivan, bu adımın ve olası bir referandumun Rusya'nın Ukrayna ile savaşta ne kadar "umutsuz durumda" olduğunun da bir göstergesi olduğunu kaydetti.

"Sonuçlarını hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz"

Sullivan "Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için sözde bir referandumu kullanacağını biliyoruz. Bu referandum, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine aykırıdır, uluslararası sistemi ve Birleşmiş Milletler şartını zedelemektedir. Şunu açıkça söyleyeyim, eğer bu referandum gerçekleşirse ABD hiçbir zaman Rusya'nın iddialarını kabul etmeyecektir" ifadesini kullandı.

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