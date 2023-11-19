ABD'den 'Gazze'de esir takası' açıklaması: Önemli ilerlemeler var

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jon Finer
"Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın"
Müzakerelerde anlaşmazlıkların azaldığını ve bazı konularda uzlaşı sağlandığını aktaran Finer, ancak anlaşmanın henüz tamamlanmadığına dikkat çekerek, müzakerelerin haftalar önce başlamasından bu yana taraflar arasında bir anlaşmanın sağlanmasına hiç olunmadığı kadar yakın olunduğunu ifade etti.
"Önemli sayıda ABD’linin rehin tutulduğuna inanıyoruz"
Yetkililerin gece gündüz söz konusu anlaşmanın sağlanması için çalıştığını vurgulayan Finer, anlaşmanın ABD Başkanı Joe Biden için bir öncelik olmaya devam ettiğini söyledi.
Katar anlaşma konusunda ilerleme sağlandığını açıklamıştı
Öte yandan Gazze Şeridi’nde yaşları 9 ay ile 85 arasında değişen yaklaşık 240 kişinin esir tutulduğu tahmin ediliyor. Hamas bugüne kadar toplam 4 esiri serbest bırakırken, 1 esir ise İsrail ordusunun düzenlediği operasyon ile kurtarılmıştı.