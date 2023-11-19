ABD'den 'Gazze'de esir takası' açıklaması: Önemli ilerlemeler var

"Bu konudaki zorluklardan biri de ABD olarak Gazze’de sahada olmamamız. Hamas ile doğrudan temas halinde değiliz. Bunu sadece aracılar vasıtasıyla yapıyoruz. Bu nedenle hala hayatta olan esirler de dahil olmak üzere esirlerin tam sayısına sahip değiliz. Önemli sayıda ABD’linin esir tutulduğuna inanıyoruz"