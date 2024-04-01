ABD'den Gazze'ye 50 binden fazla öğüne denk gelen insani yardım: Havadan indirildi

Operasyonla 50 binden fazla öğüne tekabül eden gıda ve suyun Gazze'nin kuzeyine havadan indirildiği belirtilerek ,ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği mesajı verildi.

CENTCOM, X'teki bir başka paylaşımında da Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere "savunma saldırısında" 2 insansız hava aracı sisteminin imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada, CENTCOM'un söz konusu sistemlerin bölgedeki ticari gemilere ve ABD donanmasına ait gemiler için "tehdit" oluşturduğunun tespit edildiği belirtilerek saldırıların "seyrüsefer serbestisini korumak ve ABD donanması ile ticari gemiler için uluslararası suları daha güvenli hale getirmek" amacıyla yapıldığı ifade edildi.