ABD'den İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

"Bugün Harem-i Şerif'e düzenlenen kışkırtıcı ziyaret ve retorikten de endişe duyuyoruz. Bu kutsal alan siyasi amaçlar için kullanılmamalı. Tüm taraflara bu alanın kutsallığına saygı göstermeleri için çağrıda bulunuyoruz"