ABD'den İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir
ABD, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının endişe verici olduğunu bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Ben-Gvir'in provokatif Mescid-i Aksa baskını
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabahın erken saatlerinde, özel korumaları ve İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girmişti.
Ben-Gvir, göreve gelişinden günler sonra 3 Ocak'ta da Mescid-i Aksa'ya girmiş ve bu eylemi ile 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan olmuştu.
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in bu baskını, işgal altındaki Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış ve gerilimi tırmandırmıştı.
Filistin yönetimi ve Müslüman ülkelerin yanı sıra Batı ülkelerinden Ben-Gvir’in provokatif eylemine karşı tepkiler gelmişti.