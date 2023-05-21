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Dünya

Türkiye’den işgalci İsrail’in Aksa'ya baskınına kınama: Kışkırtıcı ve faşizan eylem kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

13:46 . 21/05/2023 Pazar
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Türkiye’den işgalci İsrail’in Aksa'ya baskınına kınama.

Türkiye’den işgalci İsrail’in Aksa'ya baskınına kınama.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz.

'Kışkırtıcı ve faşizan eylem'

İsrail Hükümet üyelerinin Harem-i Şerif'in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail Hükümeti'ni, bir kez daha, Harem-i Şerif'in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz."





#dışişleri bakanlığı
#israil
#Harem-i Şerif
31 dakika önce
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