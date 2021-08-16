Dünya ABDden Kabile bin asker daha Sayı altı bine çıktı
ASYA

ABD'den Kabil'e bin asker daha: Sayı altı bine çıktı

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Afganistan’da devam eden tahliye operasyonlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yetkili, operasyonlara destek amacıyla bin askerin daha bölgeye gönderileceğini belirtti.

Haber Merkezi İHA
ABDden Kabile bin asker daha: Sayı altı bine çıktı
Arşiv

Taliban’ın Afganistan’daki ilerleyişi sürerken, başta ABD olmak üzere birçok ülke vatandaşlarını ve diplomatik personelini tahliye etmeye devam ediyor.

Toplam asker sayısı 6 bine çıkarıldı

Basında yer alan haberlerde, ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinin geçtiğimiz saatlerde yayınladığı güvenlik uyarısına değinilerek, ABD Savunma Bakanlığının Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamak ve devam eden tahliye operasyonlarına destek amacı ile bin asker daha göndereceği ve toplam asker sayısını 6 bine çıkaracağı aktarıldı.

Üç tabur ABD askeri Afganistan'a doğru yola çıktı: Her türlü saldırıya karşılık verilecek
DÜNYA
Üç tabur ABD askeri Afganistan'a doğru yola çıktı: Her türlü saldırıya karşılık verilecek

İsminin açıklanmaması koşuluyla basınına konuşan yetkili, Afganistan'daki toplam asker sayısını geçici olarak 6 bine çıkarılacağını ve söz konusu askerlerin 82. Hava İndirme Tümeni'nden gönderileceğini ifade etti.

Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'nda izdiham
DÜNYA
Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'nda izdiham

Abone Ol Google News
Terörle mücadele kadar önemli

Terörle mücadele kadar önemli

​Yalan terörüne karşı başkanlık kurulacak.
İstanbulda 4,3 ton ele geçirildi

İstanbul'da
4,3 ton ele geçirildi

​Uyuşturucu tacirlerine çifte baskın.
Yeşile ve çevreye saygılı bir ekonomi

Yeşile ve çevreye
saygılı bir ekonomi

'Ülkemizi kalkındırmayı çevreye duyarlı bir anlayışla yapmamız gerek.'
Taliban'dan ilk mesaj

Taliban'dan ilk mesaj

'​Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz.'
'Vatanımıza <br>geldik rahatız'

'Vatanımıza
geldik rahatız'

​Afganistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor.
Beni kurtaran<br> 2 kişi sele kapıldı

Beni kurtaran
2 kişi sele kapıldı

​Bozkurt'u harap eden selde hayata tutunanların hikayesi yürekleri burkuyor.

Aşılamada sıra<br> 15 yaş üstünde

Aşılamada sıra
15 yaş üstünde

Hastalığı atlatanların aşı olma süresi 1 aya indirildi.

Sahte psikolog <br>hasta ediyor

Sahte psikolog
hasta ediyor

​Diplomasını sorgulayın üzülmeyin.
Çöküşün fotoğrafı

Çöküşün fotoğrafı

​Kabil'in düşüşünü Beyaz Saray'da boş gözlerle izledi.
Pençe'de şehit acısı

Pençe'de şehit acısı

Üs bölgesini hedef alan teröristler, Mehmetçik'le çatıştı.
Olaylı maçta Galatasaray kazandı

Olaylı maçta Galatasaray kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 yendi.
Trabzonspor'dan farklı başlangıç

Trabzonspor'dan farklı başlangıç

​Bordo mavililer yeni sezondaki ilk lig maçını farklı kazandı.

Önce özür dileyecek!

Önce özür dileyecek!

​Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.