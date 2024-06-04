ABD'den Kim Jong-un'a açık çek: Kuzey Kore ile müzakere teklifimiz hala geçerli

“Kuzey Kore ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız”
“İğrenç ve çocukça”
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da Kuzey Kore'nin Güney Kore'nin sınır bölgelerine çöp ve propaganda broşürleri taşıyan balonlar göndermesini eleştirerek, “Bunun oldukça iğrenç bir taktik olduğunu, sorumsuzca ve çocukça olduğunu ve artık bir son bulması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Miller, Kuzey Kore'yi söz konusu eyleminden dolayı “kınadığını” belirterek, “Komşularına balonla çöp gönderen her ülkeyi kınarım” ifadelerini kullandı.
Tansiyon yükselmişti
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore, yılın başından bu yana çok sayıda silah denemesi gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz ay başarısız bir keşif uydusu fırlatma girişiminde bulunan Pyongyang, son olarak çöp ve propaganda broşürleri taşıyan yüzlerce balonu Güney Kore'nin sınır bölgelerine göndererek tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.