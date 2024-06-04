ABD'den Kim Jong-un'a açık çek: Kuzey Kore ile müzakere teklifimiz hala geçerli

Washington yönetiminin Pyongyang ile iletişime açık olduğunu yineleyen Kirby,

“Kuzey Korelilerle önkoşulsuz olarak masaya oturma teklifimiz hala geçerli. Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunu görüşmek üzere Kuzey Kore ile ön koşulsuz olarak masaya oturmaya hazır olduğumuzu açıkça ifade etmeye devam ediyoruz

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Ancak bugüne kadar (Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un rejimi bu teklifimizi kabul etmedi”